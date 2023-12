Giải ngân 250 triệu đồng cho dự án trồng hoa lan

Chiều 1/12, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Long Điền phối hợp Hội Nông dân xã An Ngãi giải ngân 250 triệu đồng cho 5 hội viên nông dân thực hiện dự án trồng hoa lan. Mỗi hộ hội viên được vay 50 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, lãi suất 0,7%/ tháng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền Huỳnh Văn Sơ (bên trái) trao vốn vay 50 triệu đồng cho hội viên nông dân Huỳnh Ngọc Trung (ấp An Phước).

Mô hình trồng hoa lan ngọc điểm, mokara cắt cành chủ yếu tập trung tại các xã An Nhứt, An Ngãi và TT.Long Hải. Theo ông Huỳnh Ngọc Trung, ở ấp An Phước, với số tiền vay 50 triệu đồng ông sẽ đầu tư thêm hệ thống tưới, mua lan giống, phân bón chăm sóc vườn lan 150m2, chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán 2024.

“Trồng hoa lan không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trở thành xu hướng mới trong phát triển nông nghiệp. Vì vậy, huyện Long Điền đang tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ người dân để mô hình này được duy trì, phát triển hơn”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền Huỳnh Văn Sơ cho hay.

Tin, ảnh: PHAN THẢO