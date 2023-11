Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,35%

Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tháng 11 đạt 44,1 ngàn tỷ đồng, tăng 17,3% so với tháng trước, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 11 tháng đạt 362,5 ngàn tỷ đồng, tăng 9,73% so với cùng kỳ.

Đóng góp vào mức tăng trưởng này, nổi bật có ngành chế biến, chế tạo với 12,16%. Trong đó, một số ngành tăng mạnh là sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt, sản xuất trang phục; chế biến và sản xuất sản phẩm gỗ, tre, nứa; sản xuất kim loại; sản xuất phương tiện vận tải; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Tháng cuối năm, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: thúc đẩy tiến độ hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án công nghiệp mới, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh (sản phẩm thép, cấu kiện kim loại, điện, vật liệu xây dựng cơ bản…); triển khai kế hoạch cung cấp điện, đầu tư hạ tầng nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch, bảo đảm cấp điện ổn định, đầy đủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

HÀN GIANG