Cú hích cho mùa du lịch cuối năm

Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày, nhưng chuỗi hoạt động phong phú của Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo luồng gió mới, thu hút đông đảo nhân dân và du khách, tạo cú hích mạnh mẽ quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ca khúc "Việt Nam tươi đẹp" khép lại chương trình nghệ thuật..

Đầy ắp "món ngon"

Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/11 với chủ đề “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau” gồm 10 chuỗi hoạt động: Không gian ẩm thực và hội chợ OCOP, check in với tượng cát, bay cùng dù lượn, lễ hội diều, giải chạy xuyên đêm, diễn đàn phát triển du lịch xanh, lễ khai mạc, trình diễn drone light, giải golf giao hữu “Green golf Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Trong đó lễ khai mạc ấn tượng, giới thiệu thu gọn toàn bộ điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí của Tuần lễ Du lịch đã tạo nên sức hút kéo khách về Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các tiết mục ca múa nhạc dàn dựng công phu, khái quát vẻ đẹp của tự nhiên và các giá trị lịch sử, văn hóa của Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức nóng từ dàn ca sĩ nổi tiếng Mỹ Tâm, Đức Phúc, Hải Yến Idol, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My… Bên cạnh đó là sự phô diễn khéo léo thế mạnh phóng khoáng, năng động xứ biển khi những chiếc dù lượn paramoto chậm chậm lướt trên bầu trời mang theo pháo sáng trong lễ khai mạc. Hay độ “hot” từ ứng dụng 200 chiếc drone “vẽ” ánh sáng lên bầu trời Bãi Sau… mang đến những trải nghiệm đẹp mới mẻ, bất ngờ cho du khách.

Du khách tham quan khu bày bán các sản phẩm OCOP.

Không gian bày bán sản phẩm OCOP đặc sản của Bà Rịa-Vũng Tàu và ẩm thực vùng miền tập trung tại KDL San Hô Xanh - Bãi Sau cũng là tâm điểm thu hút du khách. Thời tiết 3 ngày diễn ra Tuần lễ Du lịch nắng gắt buổi trưa, có lúc mưa rào, nhưng từ chiều tối trời tạnh ráo, mát mẻ thuận lợi cho nhân dân và du khách mua sắm, ăn uống.

Từ 17 giờ chiều, không khí lễ hội tràn ngập Bãi Sau. Trên trời dù lượn lững lờ. Dưới bãi biển, du khách rộn ràng. Trời tối dần, các gian hàng ẩm thực chật kín khách đến thưởng thức những món ngon của Bà Rịa-Vũng Tàu và các vùng miền trên cả nước. Khu bày bán đặc sản OCOP cũng đông khách tham quan, mua sắm.

“Tôi đã thưởng thức ốc bươu nhồi thịt, bánh tằm, bánh bột mì dừa… nhưng vẫn còn nhiều món ngon khác chưa kịp thưởng thức. Có quá nhiều món ăn ở đây, thật là thú vị”, chị Huyền Thanh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Hiệu ứng tích cực

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 được tổ chức vào thời điểm chạm đáy mùa thấp điểm du lịch nội địa nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, kích cầu du lịch cuối năm.

Du khách check in khu tượng cát với 5 cụm mô hình gồm: Nhà Tròn, ngọn hải đăng, rùa biển Côn Đảo, Bạch Dinh, ghe-thuyền thúng.

Với chuỗi động liên hoàn, khai thác thế mạnh thể thao biển, ẩm thực, văn hóa… các sự kiện trong Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 đã đáp ứng mong mỏi vui chơi, giải trí cho nhân dân và kích thích du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

200 chiếc drone vẽ chữ trên bầu trời Bãi Sau.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú ven biển đạt hơn 70%, tập trung chủ yếu vào 2 đêm 17 và 18/11. Một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm Bãi Sau và Hồ Tràm đạt trên 90% công suất.

Tại nhiều khách sạn, resort ghi nhận gia tăng phân khúc khách cá nhân, gia đình đặt phòng giờ chót. Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Resort 172 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu cho biết, đến sáng 19/11 vẫn có một số khách hỏi phòng nhưng chúng tôi không còn phòng để bán.

Không chỉ thành công về tỷ lệ lấp đầy phòng, Tuần lễ Du lịch cũng ghi nhận công tác an toàn, an ninh rất tốt. Các cơ sở kinh doanh du lịch-dịch vụ đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ ổn định. Giá phòng bán ở mức giá niêm yết cho ngày thường. Nhiều khách sạn có vị trí đẹp ở Bãi Sau, Bãi Trước còn giảm giá từ 10 đến 50% cho khách đặt trước, khách tham gia giải chạy bộ xuyên đêm.

Sản phẩm hấp dẫn, công tác truyền thông quảng bá tốt, môi trường du lịch văn minh - thân thiện, giao thông thuận lợi… Tất cả những điều đó đã tạo nên sự thành công của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trong Tuần lễ Du lịch.

Giải golf giao hữu “Green golf Bà Rịa-Vũng Tàu” là một hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2023.

Dù vậy, cũng còn một số điểm cần phải rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau. Chẳng hạn, công tác truyền thông lan tỏa trước sự kiện chưa tốt; chuỗi hoạt động chủ yếu tập trung tại Vũng Tàu và Hồ Tràm; một số hoạt động thể thao chưa tròn trịa vì phụ thuộc vào gió và thời tiết như biểu diễn diều, thuyền buồm… “Sở Du lịch mong muốn đưa sự kiện trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng của Bà Rịa-Vũng Tàu với lịch tổ chức thường niên. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, phân tích đánh giá kỹ những hạn chế để những năm sau tổ chức tốt hơn”, bà Trần Thị Thu Hiền nói.

