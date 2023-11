Đó là nhận xét của hầu hết khách hàng, đối tác, nhà thầu khi đến tham quan triển lãm liên ngành cửa diễn ra tại TP.Bà Rịa, từ 17 đến 19/11 do Hội ngành cửa TP.Hồ Chí Minh và Hội ngành cửa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức.

Khách hàng, nhà đầu tư tìm hiểu nguyên liệu nhôm RICO sản xuất tại Việt Nam từ nhà phân phối Hùng Vinh tại triển lãm liên ngành cửa.

Sản phẩm trong nước chất lượng cao, giá thành rẻ

Triển lãm thu hút 50 đơn vị, với gần 150 gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm cửa và phong phú các phụ kiện ngành cửa như tay nắm, kính, nhôm… Trong đó, hàng Việt Nam chiếm ưu thế.

Công ty CP Hùng Vinh (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm về kính và các giải pháp về hệ thống cửa nhôm kính… lâu năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Tất cả các sản phẩm nhôm, kính và cửa mà công ty này mang đến triển lãm đều được sản xuất tại nhà máy (ở KCN Đông Xuyên) theo dây chuyền hiện đại, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Ông Đỗ Viết Hùng, Giám đốc Công ty CP Hùng Vinh cho biết, các sản phẩm cửa do DN Việt Nam xuất hiện nay đã đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế, có giá thành thấp hơn nhiều so với sản phẩm ngoại nhập, nhờ tận dụng được lao động địa phương và giảm được nhiều khâu trung gian. Do đó, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng uy tín cũng chọn sản phẩm của ngành cửa trong nước.

Tham dự triển lãm, Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ cũng giới thiệu đến các DN và đối tác các sản phẩm cửa được sản xuất tại nhà máy (42A, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu). Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ, các sản phẩm cửa của Huynh Đệ được sản xuất từ hai nguồn nguyên liệu chính của hãng Aluprof và Eoss…

“Có dây chuyền sản xuất thực hiện các công đoạn sản xuất, giúp sản phẩm cửa hoàn thiện với do Huynh Đệ sản xuất chỉ bằng 50% sản phẩm cửa nhập khẩu. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay thì giá thành thấp và chất lượng tốt chính là chìa khóa vàng giúp DN vượt qua khủng hoảng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện Huynh Đệ có 2 dòng cửa phổ biến là dòng phổ thông và dòng cao cấp. Tuy nhiên, DN hiện chủ yếu tập trung sản phẩm chủ lực là những dòng phổ thông, tập trung sản xuất những sản phẩm có sẵn tại Việt Nam để tiết kiệm chi phí”, ông Sơn cho hay.

Ngành cửa sẽ tiếp tục lớn mạnh

Theo ước tính sơ bộ của các DN cửa và vật tư ngành cửa, ở mỗi tỉnh, thành có ít nhất khoảng 500 cơ sở sản xuất cửa. Như vậy, cả nước đã có hơn 30 ngàn cơ sở sản xuất lớn nhỏ trong lĩnh vực này, với hàng trăm ngàn nhân công. Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Việt Nam, Tổng thư ký Hiệp Hội xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) TP. Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam gặp niều khó khăn, ngành xây dựng và VLXD bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hội VLXD hiệp hội Xây dựng và VLXD TP. Hồ Chí Minh, Hội Ngành cửa TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực tổ chức các hoạt động thiết thực, có giá trị nhằm gắn kết cộng đồng DN vượt qua thách thức.

“Thông qua triển lãm liên ngành cửa tại TP. Bà Rịa, các DN có thể đón những xu hướng công nghệ và thị trường mới nhất trong ngành cửa đồng thời xây dựng, phát triển nhiều mối quan hệ kinh doanh mới. Đặc biệt, tại triển lãm đã cho thấy sức hút, sự cạnh tranh từ các sản phẩm cửa và phụ kiện ngành cửa của Việt Nam từ mẫu mã, chất lượng đến giá thành”, ông Kỳ nói.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng nhận xét, triển lãm là dịp quan trọng để kết nối giao thương giữa những nhà sản xuất, các đại lý phân phối cửa và phụ kiện ngành cửa lớn trên cả nước. Đặc biệt, triển lãm ghi nhận nhiều DN mang đến các giải pháp, công nghệ mới, ứng dụng trực tiếp trong xây dựng, để giới thiệu tại thị trường Việt Nam như hệ thống cửa, cổng tự động, hệ cửa đi, cửa lùa, cổng mở âm sàn…

Bài, ảnh: QUANG VŨ