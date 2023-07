Vũng Tàu kiên quyết xử lý công trình ven biển sai phạm

Ngày 11/7, Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng TN-MT và các địa phương liên quan kiểm tra thực địa các công trình xây dựng ven biển đang hoạt động trên địa bàn phường 1 và phường 5, TP.Vũng Tàu.

Quán cà phê Egio Beach (phường 5) xây dựng lấn chiếm đất công.

Nhiều công trình xây dựng không phép

Quán cà phê Egio Beach (số 05 Trần Phú, phường 5) có diện tích hơn 140m2, tọa lạc dưới bãi biển Bãi Dâu. Để vào quán, khách hàng phải đi xuống bằng cầu thang gỗ được thiết kế khá sơ sài.

Ông Lê Bá Sơn, công chức địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường UBND phường 5 cho hay, chủ đầu tư công trình này đã tự ý san lấp, dịch chuyển ranh giới để mở rộng diện tích đất sử dụng và xây dựng công trình trái pháp luật để kinh doanh dịch vụ trên đất mặt nước ven biển mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Diện tích vi phạm do lấn chiếm là gần 30m2.

Ngày 27/4, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư quán cà phê Egio Beach với số tiền 8 triệu đồng, kèm yêu cầu buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (buộc phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên diện tích đất đã vi phạm) và buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Đến nay, chủ quán vẫn chưa khắc phục hậu quả. UBND phường 5 đang xây dựng và tham mưu UBND TP.Vũng Tàu kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ công trình này.

Trong khi đó, quán cà phê Love Beach (35 Trần Phú, phường 5) vẫn đang thi công sửa chữa, bất chấp đã biết lịch kiểm tra của cơ quan chức năng. Thông tin từ UBND phường 5 cho biết, quán được xây dựng trên đất công với diện tích lên đến 1.173m2.

Các quán cà phê: Oasis Sea (số 01A Trần Phú), Sea & Sun 1 và Sea & Sun 2 (số 01 Trần Phú, phường 1) nằm liền kề, ngay khúc cua Trần Phú. 8 giờ sáng 11/7, cùng lực lượng chức năng kiểm tra có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận xe ô tô đậu kín 2 bên đường trước 3 quán này, khách ra vào tấp nập, gây cản trở giao thông.

Ông Trương Quang Tuệ, chủ quán cà phê Oasis Sea cho biết, công trình có diện tích sàn khoảng 1.000m2. Trong đó, 800m2 có sẵn từ quán cũ. Dựa trên nền hiện trạng có sẵn, quán cải tạo, cơi nới một số hạng mục bằng thép tiền chế và trang trí cảnh quan cho đẹp để phục vụ khách. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế quán chưa được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Quán chỉ có giấy phép kinh doanh nhưng không có giấy phép xây dựng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng), qua kiểm tra về mặt cảm quan, công trình này có tính liên kết thép yêu, không bảo đảm khả năng chịu lực. Các vị trí tiếp giáp giữa lan can và sân bãi cũng yếu. Bức tường kè ven biển xuất hiện nhiều vết nứt, có khả năng gây mất an toàn. Hầu hết cầu thang chưa bảo đảm an toàn, đặc biệt là không có khả năng chịu lực trong trường hợp cùng lúc nhiều người.

Tương tự, quán cà phê Sea & Sun 1 và Sea & Sun 2 nằm liền kề với quán cà phê Oasis Sea. Hai quán này có diện tích xây dựng từ 200 - 400m2/quán, nằm trong khu đất thuộc làng Bình An trước đây. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư cả 2 quán đều không cung cấp được hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công. Tuy nhiên, các quán này đã hoạt động, đón khách từ mấy tháng nay.

TP.Vũng Tàu kiên quyết xử lý các sai phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công trái pháp luật. (Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu)

Nguy cơ mất an toàn

Ông Nghiêm Viết Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, các công trình kiểm tra đều có vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai. Qua kiểm tra, một số công trình xây dựng chưa có cơ sở đánh giá, một số công trình chưa phát hiện nguy hiểm. Tuy nhiên, hầu hết các công trình đều có nguy cơ mất an toàn từ khu vực lan can, cầu thang và mất an toàn giao thông. Các quán có bãi đậu xe nhưng không đủ rộng dẫn đến việc khách phải đậu xe tràn lan dưới lòng đường. Trên cơ sở ghi nhận thực tế và ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Phòng Quản lý đô thị sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TP.Vũng Tàu hướng xử lý.

Ông Phan Trung Việt, Phó Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, trên địa bàn có 3 quán cà phê có hoạt động xây dựng không phép. Địa điểm xây dựng 3 quán cà phê trên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Thế nhưng, trong quá trình sửa chữa, cải tạo, chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung xin phép. Phường đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng khung sắt, lan can sắt lấn ra phía mặt nước biển với diện tích vi phạm là 34,4m2. UBND phường yêu cầu khắc phục hiện trạng, chủ quán đã tháo dỡ công trình này.

Tiếp đó, ngày 9/6, UBND thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán Oasis Sea số tiền 5 triệu đồng.

Cùng ngày, UBND TP.Vũng Tàu cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư quán Sea & Sun 2 với số tiền 45 triệu đồng vì có hành vi xây dựng trái phép. Cụ thể, chủ quán đã lót sàn gỗ, diện tích: 90m2 (phần giáp biển); lắp đặt khung sắt tiền chế 03 tầng, tổng diện tích 600m2.

Với các trường hợp còn lại, các phòng, ban chuyên môn đang tham mưu UBND thành phố hướng xử lý.

Về tình hình trật tự, an toàn giao thông, ông Phan Trung Việt thông tin thêm, tháng 5 vừa qua, Công an phường 1 đã có công văn gửi Công an TP.Vũng Tàu đề nghị lắp đặt bổ sung biển báo hiệu giao thông “cấm đỗ” xe tại khu vực số 01-03 Trần Phú vì có nguy cơ gây tai nạn giao thông do đoạn đường cong, diện tích mặt đường nhỏ. Khi cơ quan chức năng cắm biển cấm đỗ xe ở khu vực này, chủ đầu tư các quán sẽ phải thuê mặt bằng ở nơi phù hợp làm chỗ đậu xe cho khách.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, thành phố sẽ rà soát các quán cà phê, nhà hàng đang hoạt động. Quán nào đủ điều kiện an toàn, không gây ảnh hưởng lưu thông thì cho phép hoàn thành thủ tục và tiếp tục hoạt động. Quán nào không bảo đảm thì yêu cầu dừng, chờ khắc phục. Với các trường hợp lấn chiếm đất công, thành phố kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi phần đất bị lấn chiếm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ