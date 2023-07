8 công trình ven biển Bãi Dâu vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tạm ngừng hoạt động

Ngày 22/7, ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thông tin có 8 công trình ven biển vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường 1, phường 5 (TP. Vũng Tàu) đã tạm ngừng hoạt động.

Cụ thể gồm: Cơ sở kinh doanh Oasis Coffee & Tea; cơ sở kinh doanh Sea & Sun Coffee; cơ sở kinh doanh Mi Amor Coffee; cơ sở kinh doanh Beach Stop Lounge; cơ sở kinh doanh Love Beach; cơ sở kinh doanh Ocean House Restaurant & Bar; cơ sở kinh doanh Gu Coffee và cơ sở kinh doanh Egio Tea & Coffee.

Để đảm bảo việc quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, UBND TP. Vũng Tàu đã yêu cầu 8 cơ sở phải ngừng ngay hoạt động kinh doanh do không bảo đảm an toàn, có nguy cơ xảy ra sự cố và đã bị xử lý vi phạm, có quyết định cưỡng chế nhưng chưa khắc phục.

UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu các cơ sở kinh doanh nêu trên chấp hành ngay việc ngừng hoạt động và chỉ được hoạt động trở lại sau khi được cấp thẩm quyền cho phép.

Quán cà phê Oasis coffee & tea (số 1A Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu) đã treo bảng tạm ngừng hoạt động

Đồng thời, UBND TP. Vũng Tàu cũng yêu cầu 4 cơ sở có vi phạm còn lại ở khu vực ven biển bãi Dâu, đường Trần Phú thuộc khu vực phường 5 phải khắc phục ngay các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông trong thời gian 7 ngày kể từ ngày 20/7.

Các chủ sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn của công trình phục vụ kinh doanh. Quá thời hạn nêu trên nếu không khắc phục các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông thì sẽ tiếp tục buộc dừng hoạt động kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, thời gian qua, tại khu vực ven biển bãi Dâu, đường Trần Phú (phường 1 và phường 5, TP. Vũng Tàu) xuất hiện mô hình kinh doanh cà phê, nhà hàng đã tạo ra sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch. Thành uỷ, UBND TP. Vũng Tàu luôn ủng hộ những ý tưởng mới để phát triển ngành du lịch nói chung và của du lịch của thành phố Vũng Tàu nói riêng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn đối với công trình tập trung đông người; hạn chế đến mức tối thiểu việc xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và du khách.

Tin, ảnh: QUANG VŨ