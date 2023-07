Hệ thống thương mại kích cầu tiêu dùng

Trước nhu cầu chi tiêu của người dân giảm, các DN bán lẻ, siêu thị… đã áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

Khách mua hàng tại Bách Hoá Xanh (khu đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu).

Nhiều chương trình giảm giá

Thời gian qua, hệ thống 7 siêu thị, trung tâm thương mại và hơn 300 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh liên tục triển khai nhiều giải pháp kích cầu bằng các chương trình giảm giá, khuyến mãi, bên cạnh việc áp dụng giảm 2% thuế VAT theo nghị quyết của Quốc hội.

Ông Trần Thành Đạt, Quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh khu vực TP.Vũng Tàu cho biết, hệ thống 49 cửa hàng Bách Hóa Xanh trong toàn tỉnh đã thay đổi toàn bộ bảng biểu giá niêm yết theo mức giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với khoảng 2.000 mặt hàng trong tổng số hơn 3.000 mặt hàng đang kinh doanh. Đồng thời, Bách Hóa Xanh triển khai chương trình khuyến mãi từ 20-30% với nhóm hàng khô và nhóm hàng tươi. Nhờ đó, sức mua bắt đầu có dấu hiệu tăng so với tháng trước.

Siêu thị GO! Bà Rịa cũng đã áp dụng giảm 2% thuế VAT cho khoảng 1.000 sản phẩm. Song song đó, hệ thống siêu thị GO! cũng hưởng ứng chương trình tháng khuyến mãi kích cầu, thực hiện nhiều ưu đãi như giảm giá lên đến 50% với 25 mặt hàng trái cây vùng miền, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng. Chương trình đồng giảm 25%, 50% một số mặt hàng; các sản phẩm “Thương hiệu Việt” đạt chuẩn HACCP giảm giá lên đến 20%; áp dụng giảm đến 28% những mặt hàng đạt tiêu chí VietGAP như xà lách xanh thủy canh, cà chua Beef, ớt chuông đỏ, cải ngọt, măng tây xanh, dưa leo baby. Với các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, GO! giảm lên đến 36% áp dụng cho các mặt hàng thực phẩm như ba rọi heo, sườn heo, gù bò, táo baby, cherry đỏ, cam Valencia, kiwi New Zealand.

Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Siêu thị GO! Bà Rịa cho hay: “Chính sác giảm thuế VAT kết hợp với hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng, giúp sức mua tăng từ 3-5%”.

Đại diện Saigon Co.op cũng cho biết, DN duy trì hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu giảm giá 10 - 50%. Theo đó, Saigon Co.op áp dụng giảm giá hơn 2.000 sản phẩm thuộc 5 ngành hàng gồm hóa phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, may mặc thời trang và đồ dùng gia đình. Mức giảm giá trung bình từ 22-62%. Nhờ đó, từ đầu tháng 6 đến nay người dân đã bắt đầu nới lỏng chi tiêu mua sắm, hàng hóa tiêu thụ tốt hơn, sức mua tăng khoảng 10%.

Đại diện các siêu thị này cũng cho biết, để giữ được mức giá ổn định cho người tiêu dùng, DN nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ nguyên mức giá tốt nhất.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị GO! Bà Rịa.

Hỗ trợ phát triển thị trường

Theo Sở Công thương, 6 tháng đầu năm, sức mua của người dân có xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 51.625 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thị trường sẽ còn nhiều khó khăn, sức mua bị ảnh hưởng, thị trường hình thành nhiều xu hướng tiêu dùng mới. Do đó, Sở Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, DN trong quá trình tiếp cận vốn từ ngân hàng, trong liên kết với vùng nguyên liệu, xúc tiến tìm kiếm thị trường bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn hàng.

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, ngoài việc theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, đơn vị cũng đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Đồng thời, tăng cường tổ chức các chương trình kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng với các tỉnh, thành trong cả nước, hỗ trợ DN tham gia hội chợ triển lãm, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN