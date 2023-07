Hạn chế cây xanh gãy đổ do mưa gió

Hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP.Bà Rịa bị gãy đổ, tét cành, xẻ nhánh… sau những trận mưa to, gió mạnh. Cơ quan chức năng TP.Bà Rịa đang nỗ lực thực hiện tiếp các giải pháp phòng chống để hạn chế cây xanh gãy đổ trong mùa mưa năm nay.

Cây me tây gãy đổ trên QL51 chiều tối 14/7.

Hàng loạt cây xanh gãy đổ

Đến chiều 20/7, một số cây me tây có tuổi đời từ 10-15 năm trên tuyến QL51 bị ngã đổ vẫn đang tiếp tục được Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa khắc phục phần thân và rễ cây. Đây là những cây xanh bị gãy đổ, xẻ nhánh sau trận mưa to, gió mạnh vào chiều tối 14/7.

Ông Bùi Thanh Phong, Trưởng Phòng kế hoạch công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa, trên địa bàn TP.Bà Rịa có 26.470 cây xanh các loại, trong đó phổ biến là dầu, me tây, lim xẹt, bằng lăng, giáng hương… Tính từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn TP.Bà Rịa đã có 29 cây xanh gãy đổ, trong đó nhiều nhất là cây dầu và me tây. Một số cây có dấu hiệu bị nghiêng, công ty đã chủ động nhổ đưa về bãi tập kết, không để ngã đổ xuống đường.

Theo ông Phong, nguyên nhân cây xanh gãy đổ là do mưa kéo dài trong nhiều ngày khiến nền đất yếu. Khi gặp gió lớn, cây dễ bị gãy đổ. Ngoài ra, cây dầu, cây me tây thuộc loại 2, loại 3 thường có thân lớn, tán rộng và nặng. Khi trồng trên tuyến QL51 ít có công trình hạ tầng che chắn nên khả năng gãy đổ cao hơn.

Trên địa bàn TP.Bà Rịa hiện có 26.470 cây xanh các loại. Trong đó cây loại 1 (chiều cao trưởng thành dưới 10m) là 23.838 cây; cây loại 2 (trung bình từ 10-15m) là 2.471 cây; cây loại 3 (trên 15m) là 161 cây. Khi phát hiện cây xanh gãy đổ hoặc có dấu hiệu bị nghiêng, dễ đổ, người dân gọi điện thoại thông báo đến số đường dây nóng để được xử lý kịp thời: 0254.3825422 hoặc 0983826567.

Ông Phong cũng cho biết thêm, ngoài nguyên nhân về thời tiết, việc sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông khiến không gian sống của cây xanh bị thu hẹp, dễ bị xâm hại. Vì vậy, nhiều cây phát triển cong queo, lệch tán, nghiêng cũng là nguyên nhân gãy đổ khi có mưa to, gió lớn.

Tăng cường kiểm tra cây xanh đô thị

Để phòng chống cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, từ đầu năm 2023, Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa đã cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao với tần suất 2 lần/năm/1 tuyến đường. Đến nay, tất cả các tuyến đường đã thực hiện xong lần 1, nhiều tuyến đang được cắt nhánh, hạ độ cao lần 2. Hàng quý, công ty phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP.Bà Rịa kiểm tra những cây vượt cao, tán rộng để tiếp tục hạ độ cao khi cần thiết.

Trước tình trạng cây xanh ngã đổ hàng loạt trong thời gian qua, công ty thường xuyên thăm khám “sức khỏe” những cây cổ thụ trên các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương… “Tuy nhiên, rất khó tránh khỏi tình trạng cây xanh gãy, ngã khi dông lốc lớn. Do vậy bên cạnh công tác tăng cường đảm bảo an toàn cho cây xanh của đơn vị chức năng, khi xảy ra mưa bão, gió to, mưa cường độ lớn, người dân không nên đứng dưới tán cây lớn, hạn chế lưu thông trên đường mà cần tìm chỗ trú an toàn, chủ động trong việc bảo vệ bản thân và tài sản, tránh gặp phải sự cố ngoài ý muốn do cây xanh gãy đổ”, ông Phong cho biết.

Để bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa bão, TP.Bà Rịa đang tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra rà soát hệ thống cây xanh đô thị trong công viên, hoa viên, khu trồng cây xanh tập trung, cây xanh đường phố... Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi thời tiết, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ trên địa bàn quản lý.

Song song đó, Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa luôn chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để ứng trực, xử lý các sự cố trong mùa mưa bão. Với những ngày có thông báo bão, công ty thành lập tổ gồm 20-30 cán bộ, công nhân ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố cây xanh gãy đổ.

Bài, ảnh: QUANG VŨ