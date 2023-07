Xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Tổng Cục Hải quan vừa có văn bản số 3348/TCHQ-ĐTCBL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

DN làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Tổng Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.068 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.674,8 tỷ đồng, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh đã xử lý 149 vụ vi phạm hành chính về pháp luật hải quan, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6,6 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin, ảnh: AN NHẬT