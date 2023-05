Giá USD tăng mạnh

Ngày 18/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.672 đồng, tăng 16 đồng/USD so với mức công bố trước.

Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.260-23.630 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. BIDV niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.305-23.605 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.270-23.615 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do cũng bật tăng so với phiên trước.

AN NHẬT