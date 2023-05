Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Long Điền được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp ngày càng phát triển gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Long Điền Huỳnh Sơn Tuấn (thứ hai từ trái qua) tham quan cơ sở nuôi tôm công nghệ cao của HTX Chợ Bến.

Thi đua làm giàu

Một trong những hoạt động thu hút nông dân tham gia là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Thông qua phong trào này, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của HTX Chợ Bến (xã An Ngãi) là một ví dụ.

Được thành lập và đi vào hoạt động đầu tháng 12/2021, HTX Chợ Bến có 11 thành viên, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh là nuôi tôm công nghệ cao. Hiện HTX Chợ Bến đang canh tác 3ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 8 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1.000m2/ao; 1 ao ương tôm; diện tích còn lại dùng làm ao lắng để bơm nước ra vào mỗi ngày. Mỗi năm, HTX Chợ Bến sản xuất 3 vụ tôm; trung bình mỗi ao nuôi thu hoạch từ 2-2,5 tấn tôm. “HTX đang liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với mô hình nuôi tôm an toàn sinh học CP.Biotic Farming. Mô hình này kiểm soát tốt môi trường nước, ngăn ngừa bệnh gây hại cho tôm và thời gian nuôi ngắn, lợi nhuận thu về khoảng 30% trên tổng doanh thu”, ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Chợ Bến cho biết.

Nông dân Lê Văn Đạt ở thị trấn Long Hải đã thành công với mô hình đan giỏ lục bình xuất khẩu. Hiện Công ty của ông Đạt đang sản xuất 25 mặt hàng, như: giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… trung bình mỗi năm xuất khẩu hơn 45-50 ngàn sản phẩm các loại; tạo việc làm thường xuyên cho cả ngàn lao động trong tỉnh. Bộ 3 sản phẩm: Giỏ tròn hoa thị khung sắt, giỏ rác tròn và giỏ rác vuông đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Với những đóng góp trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, ông Lê Văn Đạt nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, đặc biệt đạt được danh hiệu “Nông dân xuất sắc năm 2021” do chương trình tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn.

Huyện Long Điền còn nhiều nông dân với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: mô hình trồng lan cao cấp của ông Phạm Văn Hiền (xã An Ngãi) với quy mô 2.000m2, số lượng 20.000 chậu ngọc điểm; mô hình chăn nuôi trứng vịt sạch và kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, thực phẩm chăn nuôi của ông Thái Hồng Quan, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tam Phước; mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu dựa vào địa hình đất dốc của ông Phan Tấn Nghiêm, ở thị trấn Long Hải; hay nông dân Lý Hữu Đức, ở thị trấn Long Điền thu nhập tiền tỷ từ ương cá mú, cá chẽm giống cung cấp cho người nuôi trong tỉnh; mô hình liên kết canh tác lúa hữu cơ của nông dân xã An Nhứt…

Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện có 2.899 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 340 hộ hội viên thoát nghèo, trong đó có 234 hộ là hội viên nông dân được các cấp Hội trực tiếp giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 2% hộ hội viên nông dân nghèo, giảm hơn 7% so với năm 2018. Nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 200 triệu đồng/năm trở lên; có hộ thu nhập hơn tỷ đồng mỗi năm.

Ngày càng đi vào chiều sâu

Theo Hội Nông dân huyện Long Điền, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Phong trào cũng đã tác động mạnh mẽ đến việc hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội còn trực tiếp và phối hợp với ngành chức năng vận động, hướng dẫn thành lập 5 chi hội nghề nghiệp với 152 hội viên và 66 tổ hội nghề nghiệp với 488 hội viên. Nhiều mô hình chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp gắn với đặc thù từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Ông Huỳnh Văn Sơ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân huyện Long Điền đã không ngừng phát triển vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn; góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện Long Điền hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2019, tiến tới xây dựng NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

