Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Ngày 24/3, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đã có buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Dương Quyết Thắng kiểm tra việc cho vay nguồn vốn chính sách của Phòng giao dịch huyện Xuyên Mộc tại xã Hòa Hưng.

Báo cáo với Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, ông Lê Văn Trương, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 3/2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ước đạt gần 4.000 tỷ đồng, cho 75.686 hộ vay; tăng gần 146 tỷ đồng, so với đầu năm. Dư nợ bình quân đạt 51,7 triệu/ hộ vay vốn, tăng 1,3 triệu/hộ vay vốn so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng được chi nhánh kiểm soát tốt. Nợ quá hạn và nợ khoanh gần 5,8 tỷ đồng, giảm 70 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,15%/tổng dư nợ. Trong đó nợ quá hạn 467 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ, giảm 137 triệu so với đầu năm; Nợ khoanh gần 5, 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%/tổng dư nợ, tăng 67 triệu đồng so với đầu năm.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian của NHCSXH tỉnh. Đồng thời đề nghị, chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách.

Trước đó, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đã có buổi giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay tại xã Hoà Hưng, huyện Xuyên Mộc.

Tin, ảnh: HÀ AN