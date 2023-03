UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 3133/UBND-VP về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2023.

Theo đó, UBND giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tại Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2023. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh, Bộ NN-PTNT trước ngày 15/8.

Sau mùa mưa, lũ phải kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng công trình để có phương án sửa chữa, khắc phục; kết quả kiểm tra báo cáo về UBND tỉnh và Bộ NN-PTNT trước ngày 15/12.

SONG BÌNH