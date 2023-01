Trái cây Tết hút hàng, sốt giá

Để phục vụ người dân mua sắm, hiện tại nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch trái cây để cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, các loại trái cây như dưa lưới, bưởi, thanh long…hút hàng, giá tăng cao.

Những ngày qua, gia đình bà Mai Thanh Hoa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đang tất bật thu hoạch dưa lưới để cung ứng các thị trường trong và ngoài tỉnh phục vụ Tết Quỹ Mão 2023. Theo kế hoạch, đến ngày 25 tháng Chạp âm lịch vườn dưa của gia đình bà sẽ hoàn thành thu hoạch vụ Tết theo các đơn hàng thương lái đã đặt. Với sản lượng cung cấp ra thị trường hơn 20 tấn dưa.

Các vườn dưa lưới trên địa bàn tỉnh đang bước vào thời điểm thu hoạch để đưa ra thị trường Tết.

Theo bà Hoa, dù năm nay sản lượng giảm mạnh do thời tiết không thuận lợi, song bù lại vụ giá dưa lại tăng cao, hiện đang được thương lái thu mua tại vườn với mức 30 ngàn đồng/kg. Đây là vụ có giá tốt nhất trong năm, nên gia đình bà rất phấn khởi. “Đối với vụ dưa Tết, ngoài chất lượng, hương vị thơm ngon, người tiêu dùng còn quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của trái dưa. Vì vậy, để có trái dưa to tròn, ngon và đẹp, thu hoạch đúng dịp Tết, người trồng như chúng tôi luôn chú ý đến nhiều yếu tố trong kỹ thuật canh tác. Dưa được sản xuất trong nhà màng sẽ giúp người trồng kiểm soát tốt hơn về các chỉ số thời tiết, nhiệt độ, cân nặng của trái, dưa được bảo vệ trước sâu bệnh nên mẫu mã cũng đẹp hơn so với trồng bên ngoài. Nhờ vậy, sản phẩm dưa của gia đình tôi tiêu thụ rất tốt”, bà Hoa chia sẻ.

Người trồng dưa phấn khởi khi năm nay giá tăng cao, hút hàng.

Dưa lưới được người trồng đóng gói để vận chuyển ra thị trường phía Bắc.

Tại các vườn bưởi tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, bà con nông dân trồng bưởi đang tất bật thu hoạch bưởi Tết. Năm nay thị trường bưởi được đánh giá là hút hàng, giá cao, nhờ đó người trồng bưởi cung thu về nguồn lợi nhuận tốt hơn mọi năm.

Tại vùng trồng bưởi Sông Xoài, TX. Phú Mỹ, nông dân đang tất bật thu hoạch bưởi để cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 2023.

Vườn bưởi của gia đình ông Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ đang cao điểm đợt thu hoạch bưởi phụ vụ thị trường tết. Với 5ha diện tích bưởi Tết, sản lượng vườn đạt khoảng 60 tấn, thấp hơn ½ so với năm ngoái. Theo ông Kha, sở dĩ năm nay sản lượng bưởi thấp do thời tiết bất lợi, bưởi chín sớm hơn mọi năm khoảng 1 tháng. Chính vì vậy, sản lượng phục vụ Tết không nhiều, chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm ngoái.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều diện tích bưởi bị chín sớm, do vậy sản lượng cung ứng thị trường Tết giảm mạnh so với mọi năm.

Tuy sản lượng thấp, nhưng bù lại vườn bưởi được chăm sóc tốt nên mẫu mã và chất lượng cũng rất đạt, nhờ đó, bưởi Tết đang bán được giá, với mức cao nhất là 40 ngàn đồng/kg, loại thấp nhất cũng đạt 25-28 ngàn đồng/kg, cao hơn năm ngoái 10-15 ngàn đồng/kg. “Năm nay, do nguồn bưởi khan hiếm nên đơn hàng trong tỉnh, ngoài tỉnh tăng cao. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa trở lại nên giá bán bưởi tăng, tiêu thụ cũng rất nhanh. Mặc dù sản lượng giảm, nhưng năm nay gia đình tôi vẫn đạt lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng cho vụ Tết này”, ông Kha chia sẻ thêm.

Dù sản lượng thấp, bù lại giá bưởi năm nay tăng mạnh nên người trồng thu lãi cao.

Hiện tại bưởi đang được thu hoạch để cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Theo thống kế của HTX bưởi da xanh Sông Xoài, năm nay sản lượng của vùng bưởi giảm mạnh chỉ còn khoảng 200 tấn/80 hộ thay vì 800 -900 tấn như vụ Tết năm 2022.

Không chỉ bưởi da xanh, dưa lưới được giá, hiện nay giá thanh long trên địa bàn tỉnh giá bán cũng đang ở mức cao. Thanh long ruột đỏ giá đang ở mức 30 ngàn đồng/kg, thanh long ruột trắng giá từ 15-20 ngàn đồng/kg bán tại vườn. Theo nhiều thương lái thu mua thanh long, năm nay thanh long sản lượng hàng bán Tết giảm mạnh so với mọi năm, Trung Quốc lại đang thu mua trở lại nên hàng bán rất chạy, nhờ đó giá cũng tăng cao.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC