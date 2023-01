Chợ, siêu thị mở cửa

Sáng mùng 2 Tết Quý Mão 2023 (ngày 23/1), một số chợ, siêu thị như: chợ Vũng Tàu, chợ Rạch Dừa, chợ Bà Rịa, Lotte Mart Vũng Tàu, GO! Bà Rịa… đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Hàng hoá phong phú, giá cả không có nhiều biến động.

Lân sư rồng múa mừng khai trương tại Siêu thị GO! Bà Rịa sáng mùng 2 Tết.

Có mặt tại GO! Bà Rịa lúc 10h30 sáng mùng 2 Tết, sau giờ mở cửa, nhân viên phụ trách từng quầy hàng nhanh chóng tiếp hàng lên kệ. PV ghi nhận, trên các quầy hàng, hàng hóa đầy ắp, tươi ngon, nhiều mặt hàng còn giảm giá, khuyến mãi.

Người dân mua thức ăn nhanh tại siêu thị GO! Bà Rịa sáng mùng 2 Tết.

Lượng người đến tham quan mua sắm tại siêu thị cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt là khu vực phục vụ các loại thức ăn nhanh. Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị GO! Bà Rịa cho biết, siêu thị chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Mùng 2 siêu thị mở cửa đón khách từ 10 giờ đến 22 giờ và mùng 3 Tết (24/1) trở lại hoạt động bình thường. Hàng hóa tại siêu thị được bảo đảm, nhất là hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, giá cả không có biến động so với ngày 30 Tết cũng như những ngày trước đó.

Nhân viên siêu thị GO! Bà Rịa tiếp thêm hàng hóa lên kệ sáng mùng 2 Tết.

Còn tại Lotte Mart Vũng Tàu 11 giờ trưa mùng 2 Tết cũng khá nhộn nhịp, từ các quầy kinh doanh thức ăn nhanh, nước uống ở tầng trệt và khu vực phục vụ thức ăn nhanh của siêu thị ở tầng 1 khá đông khách. Nhân viên luôn tay phục vụ nhu cầu của khách. Mặc dù khách đông nhưng các quầy hàng huy động tối đa nhân viên phục vụ nên khách không phải đợi quá lâu.

Theo đại diện Lotte Mart Vũng Tàu, ngoài khu vực kinh doanh thức ăn nhanh thu hút khách, tại các quầy thực phẩm, rau củ siêu thị cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Trong ngày đầu tiên mở cửa lại sau Tết, siêu thị đã đón và phục vụ chủ yếu là khách địa phương đến siêu thị mua sắm thêm thực phẩm, rau củ quả phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Người dân mua sắm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 2 Tết.

Các quán cà phê, quán ăn trong Lotte Mart Vũng Tàu đông khách sáng mùng 2 Tết.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, từ ngày mùng 2 một số chợ đã mở cửa khu thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo khảo sát, sáng mùng 2 nguồn cung thực phẩm tươi sống, rau củ quả tại các chợ dồi dào.

Giá một số mặt hàng thiết yếu giá tương đương trước Tết. Tuy nhiên, lượng người mua sắm không nhiều, chủ yếu là tiểu thương mở hàng “lấy ngày”. Tại các chợ, các gian hàng cá, tôm bày bán khá nhiều. Các loại cá bán vào ngày mùng 2 Tết chủ yếu là cá diêu hồng, cá chép, cá lóc. Giá cá cũng chỉ tăng nhẹ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Một số loại hải sản như mực ống, mực nang tại chợ Rạch Dừa giá tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại, cụ thể, mực ống loại 6-8 con/kg có giá 260.000 đồng/kg; mực nang loại 6-8 con có giá 220.000 đồng/kg; bạch tuộc loại 12 con/kg có giá 180.000 đồng/kg…

Người dân chọn mua hải sản tại chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Chị Nguyễn Thị Nga ở chung cư Bình An cho biết: Mấy bữa nay, ăn toàn thịt, bánh chưng, đồ chiên, xào cũng ngán nên sáng nay chị đi chợ mua ít cá diêu hồng, ít khế chua và rau sống về nấu canh chua đổi vị cho cả nhà. Giá cá diêu hồng khoảng 70.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 5.000 đồng so với ngày thường. Nhưng nhìn chung giá cả có thể chấp nhận được.

Ghi nhận tại một số chợ khác trong tỉnh sức mua và giá cả cũng tương tự. Theo các tiểu thương, những năm gần đây, tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày Tết, nên nhà vườn, tiểu thương cũng tính toán để có thực phẩm, rau củ bán liên tục. Những ngày Tết, giá các loại thực phẩm chỉ tăng nhẹ do bồi dưỡng công vận chuyển và thu hoạch, người tiêu dùng có thể chấp nhận được để có thực phẩm tươi ngon.

Trong khi đó tại một số quán ăn sáng, cà phê cũng đã mở cửa phục vụ người dân. Lượng khách đến ăn sáng, uống cà phê cũng khá nhộn nhịp. Ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết, giá thức ăn, đồ uống được báo tăng thêm khoảng 3.000-5.000 đồng từ ngày 26 tháng Chạp đến nay.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU