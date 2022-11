Hàng hóa thông qua cảng Bà Rịa - Vũng Tàu giảm

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước đạt hơn 670 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển đã đạt 92% so với kế hoạch.

Xếp dỡ hàng container tại Cảng CMIT.

Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng biển ước đạt gần 23 triệu TEU, tăng 5% so với năm 2021. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng hàng hóa thông qua cảng biển giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90,9 triệu tấn. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển giảm ở cả 3 lĩnh vực: xuất khẩu giảm 9%, nhập khẩu giảm 17% và nội địa giảm 7%. Đặc biệt, hàng container cũng giảm 2%.

Nguyên nhân hàng hóa thông qua cảng biển giảm là do thời điểm cuối năm, các DN kinh doanh cảng biển và vận tải biển đều đối mặt với khó khăn trước nguy cơ suy thoái kinh tế khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu giảm mạnh, áp lực lạm phát cũng như tác động của chính sách Zero COVID từ Trung Quốc. Điều này khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng thấp. Do đó, các DN cần chủ động thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh để tránh những thiệt hại trong tháng còn lại của năm.

Tin, ảnh: AN NHẬT