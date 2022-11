Ngành dệt may trong nước gặp áp lực

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn nửa đầu tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 78.681 tấn bông các loại, giảm 26% so với cùng giai đoạn trong tháng 10. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, nước ta đã nhập khẩu 1,28 triệu tấn bông, thấp hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguyên nhân chủ yếu là do các áp lực tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thị trường nhập khẩu các sản phẩm dệt may chính của Việt Nam như Mỹ, châu Âu đang đối mặt với môi trường chi phí vay tăng cao làm hạn chế bức tranh tiêu thụ.

Doanh số bán lẻ quần áo và giày dép tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đã có dấu hiệu kém khả quan từ tháng 10/2022 cùng mức tăng trưởng âm, báo hiệu tiếp một mùa khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm lại, hàng tồn kho đối với các sản phẩm may mặc của các nhà bán lẻ và nhãn hàng tiếp tục ở mức cao vẫn sẽ tạo áp lực đến triển vọng đơn hàng dệt may của Việt Nam trong nửa đầu năm tới.

HẢI ANH