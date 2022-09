Nhiều lĩnh vực kinh tế chủ lực tăng trưởng vượt bậc

Doanh thu du lịch có sự bứt phá ấn tượng, kim ngạch xuất khẩu vượt xa so với dự báo, thu ngân sách đạt 76.681 tỷ đồng... cho thấy đà phục hồi nhanh của nền kinh tế trong 8 tháng qua. Đây là những đánh giá được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2022, diễn ra ngày 14/9.

Kinh tế xã hội 8 tháng duy trì đà phục hồi và tăng trưởng. Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH ZIRTEC (KCN Sonadeji Châu Đức) Ảnh: THANH NGA

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, tiếp tục đà hồi phục phát triển sau khi điều chỉnh biện pháp phòng dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 8/2022 đạt kết quả khá cao so với cùng kỳ. Các ngành, các cấp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác của năm 2022 và cơ bản bảo đảm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo

lộ trình.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt 8 tháng ước tăng 11,78% (Nghị quyết – NQ 9,82%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng 14,52% (NQ 11,05%). Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 5,47% (NQ 5,61%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng tăng 3,12% (NQ 5,32%). Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 103% (NQ 34,06%). Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 3,759 tỷ USD, tăng 13,12% so với cùng kỳ (NQ 8,42%).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước khoảng 76.681 tỷ đồng, đạt 107,2% dự toán, tăng 34% so cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm thực hiện, tính đến ngày 31/8 là 4.463,462 tỷ đồng, đạt 34,68% tổng kế hoạch vốn năm 2022.

Hoạt động thu hút đầu tư của DN tiếp tục được chú trọng, từ đầu năm đến nay tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư 32 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm 337,35 triệu USD. Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục duy trì mức cao. Trong 8 tháng, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.236 DN, tăng 36% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 11.128 tỷ đồng, bằng 63% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 156 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 312 DN, tăng 33 % so cùng kỳ, với số vốn tăng 9.733 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

Các dự án trọng điểm, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ được tỉnh tập trung thúc đẩy. Theo đó, tỉnh đã thực hiện bổ sung 9.997,5 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện đầu tư 10 dự án giao thông kết nối gồm: Dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1); 5 tuyến đường ven biển; đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 – nút giao Vũng Vằn); đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu (đường nối cao tốc từ vòng xoay Vũng vằn QL55 đến vòng xoay Cửa Lấp Quốc lộ 51B); nâng cấp mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT 992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường vành đai 4 - TP. Hồ Chí Minh (bồi thường GPMB).

Hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, lao động được triển khai tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nhiều chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao Trong ảnh: Da công hàng da xuất khẩu tại Công ty TNHH Sanfang Việt Nam, TX. Phú Mỹ. Ảnh: Thanh Nga

Đôn đốc nhiệm vụ từng sở, ngành, địa phương

Xác định khối lượng công việc phải thực hiện từ nay đến cuối năm là rất lớn, đại diện các sở, ngành, địa phương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp để tháo gỡ. Trong đó, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tiếp tục thúc đẩy việc triển khai, thực hiện 46 dự án trọng điểm theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022 của tỉnh…

Đánh giá cao sự nỗ lực của sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát, xác định các nhiệm vụ, công việc, đề án phải tập trung hoàn thành trong thời gian tới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tham mưu đề xuất, tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, quản lý trật tự xây dựng; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người dân và DN…

“Các sở ngành rà soát nội dung, đầu việc được giao, các chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt để có kế hoạch khắc phục, đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương thật tốt, nhanh để bảo đảm nhiệm vụ được thực thi hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022”, ông Nguyễn Văn Thọ nêu rõ.

LAM GIANG