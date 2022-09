Ban hành quy định về định bồi thường, hỗ trợ tái định cư

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, quy định bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220kV; bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Ngoài ra, quyết định này cũng quy định cụ thể về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/10.

SONG THƯ