Kêu gọi tàu thuyền vào khu vực tránh trú bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, thực hiện chỉ đạo của UBND, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã thông tin đến các phương tiện đang hoạt động trên biển về bão Noru để có kế hoạch chủ động phòng tránh.

Ngư dân tại Cảng cá Lộc An tiến hành neo đậu đưa phương tiện vào khu vực an toàn.

Chủ động phòng tránh

Sáng 26/9, tại cảng cá Lộc An (huyện Đất Đỏ), Ban quản lý cảng phối hợp với lực lượng Trạm kiểm soát Biên phòng Lộc An đã triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với cơn bão Noru. Ông Trương Phước Thành, Phó Trưởng phòng Điều độ - Dịch vụ, Ban quản lý cảng cá tỉnh BR-VT cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng để triển khai kế hoạch ứng phó với bão Noru. Theo đó, cảng đã sẵn sàng các vị trí để tàu thuyền cập bến neo đậu tránh trú bão. Đồng thời có cán bộ túc trực, hướng dẫn ngư dân neo đậu, kéo thuyền vào các điểm tập kết an toàn. “Chúng tôi cũng đã cử người hướng dẫn người dân buôn bán tại khu vực cảng che chắn, chăng dây các điểm xung yếu. Đồng thời tổ chức cắt nhánh cây, dọn dẹp và chằng néo những vật dụng cần thiết để an toàn khi bão đến”, ông Thành thông tin thêm.

Thiếu tá Lý Việt Hùng, cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Lộc An cho biết, tại huyện Đất Đỏ có 750 phương tiện/6.258 thuyền viên. Đến nay có khoảng 260 phương tiện/2.080 thuyền viên đang neo đậu, tránh trú bão tại cảng cá Lộc An. Trạm đã thực hiện thông báo thông qua bộ đàm và điện thoại cho các chủ phương tiện. Đến sáng 26/9, 100% số phương tiện thuộc khu vực quản lý của đơn vị đã nhận được thông về tình hình diễn biến bão Noru và hướng dẫn các phương tiện trở về hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất để tránh bị thiệt hại.

Tại Cảng cá Hưng Thái, nơi có sức chứa khoảng 1.000 phương tiện có thể tránh trú bão, Ban quản lý cảng cùng lực lượng Biên phòng đã sắp xếp, hướng dẫn khu vực neo đậu để đảm bảo các tàu có thể tránh trú bão. Trung tá Chu Hữu Thủy, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 và thông báo về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão cho phương tiện trên biển để chủ động phòng tránh. Đồng thời, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Từ tối ngày 25/9, chúng tôi đã triển khai các tổ chốt trực ở các địa điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Hiện chưa cấm tàu cá rời bến nên đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý cảng tuyên truyền, vận động ngư dân không xuất bến trong thời điểm này để đảm bảo an toàn cho phương tiện cũng như con người”, Trung tá Hùng cho hay.

Ngư dân Hồ Văn Hùng, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết, sau khi được lực lượng Biên phòng thông báo về diễn biến của bão Noru, ông đã cho 2 tàu đang đánh bắt xa bờ trở về đất liền để đảm bảo an toàn. Dự kiến, 2 tàu sẽ cập bến cảng Lộc An vào sáng 27/9.

Còn ông Nguyễn Xiên, ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thông tin, ông đã quyết định lùi ngày ra khơi ngay khi được thông tin bão Noru đang đổ bộ vào vùng biển Việt Nam. Hiện tàu ông đang neo đậu tại cảng cá Hưng Thái. Lực lượng quản lý tại đây cũng đã hướng dẫn neo tàu vào điểm an toàn, thu dọn và sắp xếp các vật dụng trên tàu để tránh bị hư hại nếu bão đổ bộ.

Sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết

Ngoài công tác tuyên truyền, thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm các điểm tránh trú bão gần nhất, lực lượng Biên phòng tại các cảng cá cũng đã lên phương án sẵn sàng 24/24 cho công tác cứu nạn, cứu hộ trường hợp có sự cố xảy ra. Trung tá Chu Hữu Thủy, cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, ngoài huy động toàn bộ lực lượng túc trực, đơn vị cũng đã chuẩn bị các phương tiện như áo phao, cano, huy động một số các tàu thuyền để tiến hành cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Kiểm ngư tuần tra, hướng dẫn và theo dõi chặt chẽ các phương tiện đang hoạt động trên biển, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết.

Ông Võ Quốc Cường, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, để chủ động ứng phó với bão Noru, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình diễn biến của bão Noru để thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đến chiều 26/9, tất cả tàu đánh bắt xa bờ của Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC