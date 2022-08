Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

8 tháng năm 2022, ngành hải quan đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm. Trước tình trạng này, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

DN làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Mặt hàng xuất nhập khẩu giảm mạnh

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, tính đến giữa tháng 8/2022, tổng thu ngân sách ngành hải quan đạt 13.731 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, ngành hải quan mới chỉ hoàn thành 68% chỉ tiêu được giao.

Theo đánh giá của Cục Hải quan tỉnh, sở dĩ thu ngân sách giảm do nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK) giảm mạnh cả về kim ngạch và số thu. Ghi nhận từ hoạt động XNK cho thấy, nhiều mặt hàng có số thu giảm mạnh, đặc biệt là hàng sắt thép vốn- mặt hàng đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu của đơn vị. Cụ thể, trong 8 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này giảm tới 26,14%. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu có thuế của mặt hàng hóa chất giảm 20%; hàng máy móc thiết bị cũng giảm mạnh 78%.

Ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, trong số các mặt hàng có số thu giảm, hàng thiết bị máy móc giảm mạnh nhất thời gian qua là do Nhà máy hóa dầu Long Sơn đã đi vào hoạt động, không còn nhập khẩu máy móc thiết bị, ảnh hưởng tới số thu từ mặt hàng này. Cùng với đó, Công ty PV Oil đã xây xong nhà máy ở Hải Phòng nên lượng xăng dầu nhập khẩu của DN này bị phân bổ một nửa cho nhà máy ở Hải Phòng, làm giảm số thu.

Ngoài ra, nhiều dự án đem lại nguồn thu lớn như nhóm máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phục vụ các dự án như Công ty CP Khải Hoàn Quốc tế, Samsung C&T Corporation - Thầu chính gói thầu Thiết kế thi công - xây dựng Dự án Kho chứa kho ngoại quan 1MMTPA Thị Vải, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Việt Nam… cũng đã bước vào giai đoạn hoàn tất hoặc đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 nên số thu ngân sách của mặt hàng này trong năm 2022 giảm mạnh tới 86% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt 182 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giảm về số thu của nhiều mặt hàng có xu hướng tăng trong những tháng gần đây. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2022, số thu từ mặt hàng hóa chất giảm tới 28% so với tháng 6; sắt thép nhập khẩu giảm 56%... Trong khi đó, mặt hàng than đá dù số thu 7 tháng có mức tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, nhưng trong tháng 7 và tháng 8, số thu từ mặt hàng này đã giảm thêm 72% so với tháng 6. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng từ nông nghiệp như bắp hạt, dầu cọ, lúa mì, khô dầu cũng giảm mạnh so với trước.

Chống thất thu thuế​

Trước diễn biến thu ngân sách có chiều hướng giảm sâu, Cục Hải quan tỉnh đang quyết liệt, khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại để tăng thu ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, thu hồi hiệu quả nợ thuế và hạn chế tối đa phát sinh nợ mới.

Ông Trần Công Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép cho biết, trước tình hình sụt giảm ngày một tăng của các mặt hàng trọng điểm về số thu, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên làm việc với DN nắm chắc nguồn thu cũng như đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ DN nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất sau đại dịch. Cùng với đó, đơn vị cũng tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch…, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khả năng thu hút DN về làm thủ tục hải quan tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cùng với đó, để chống thất thu thuế, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác thu thập, xử lý đánh giá thông tin, thiết lập tiêu chí kiểm tra đối với các DN trọng điểm, các mặt hàng có dấu hiệu rủi ro. Đồng thời, thường xuyên thiết lập, cập nhật, áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra hải quan đối với hàng hóa XNK phù hợp, kịp thời.

“Trước tác động của dịch COVID-19, Cục Hải quan tỉnh sẽ tích cực triển khai các giải pháp như: hoạt động tư vấn, hỗ trợ DN khai báo hải quan điện tử, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, bảo đảm hàng hóa được thông quan nhanh chóng..., góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu”, ông Bùi Sỹ Đức nhấn mạnh.

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 20.300 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 20.900 tỷ đồng.

