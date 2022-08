Lịch tạm ngừng cung cấp điện tháng 9/2022

Từ 07g30 đến 15g00 Ấp Tân Hội, Hội Mỹ Xã Phước Hội; Ấp Mỹ An, Mỹ Hòa; Mỹ Thuận Xã Long Mỹ; KP Hải Trung, Hải An, Lộc An, Phước Điền, Hải Lạc, Hải Phúc, Phước An, Phước Trung, Hải Tân, Hải Sơn TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ.