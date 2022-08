"Mùa hè Xanh - Tăng nhanh tích lũy"

Đây là chương trình tiền gửi tiết kiệm dự thưởng đang được Agribank triển khai với tổng giá trị giải thưởng 12,1 tỷ đồng, tổng số lượng giải thưởng là 24.067 giải.

Thời gian triển khai chương trình áp dụng đến hết ngày 11/11/2022 (hoặc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng trước ngày 11/11/2022).

Theo đó, khi gửi tiền và đăng ký tham gia chương trình, khách hàng được nhận 1 phiếu dự thưởng do Agribank phát hành bao gồm các mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng; Phiếu dự thưởng dành cho khách hàng do Agribank in ra trên cơ sở các mã dự thưởng được xác định ngẫu nhiên và tự động từ hệ thống.

Mức tiền gửi để nhận mã dự thưởng như sau: Đối với kỳ hạn 6 tháng, mức gửi là 15 triệu đồng; đối với kỳ hạn 9 tháng, mức gửi là 12 triệu đồng; kỳ hạn 12 tháng, mức gửi 8 triệu đồng. Đối với kỳ hạn 24 tháng, mức gửi 5 triệu đồng.

Về cơ cấu giải thưởng, giải đặc biệt, 1 giải là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 1 tỷ đồng; kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng. Giải nhất, 6 giải, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 50 triệu đồng, kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng.

Ngoài ra, Agribank còn trao 60 giải nhì, 9.000 giải ba và 15.000 giải may mắn. Ngày mở thưởng dự kiến là 17/11/2022 sau khi kết thúc chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng.

PHAN HÀ