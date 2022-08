Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ UBND tỉnh vừa ký Quyết định 2214/QĐ-UBND về công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền. Đây là làng nghề truyền thống đầu tiên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền được hưởng các chính sách hỗ trợ về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và các chính sách có liên quan.

Làng nghề truyền thống An Ngãi có hơn 50 năm hình thành và phát triển, với 128 hộ tham gia làm nghề bánh tráng (chiếm 58,72% tổng số hoạt động ngành nghề nông thôn toàn xã), phân bố rải rác trên địa bàn 5 ấp gồm An Hòa, An Bình, An Phước, An Lộc và An Thạnh.

Năm 2013, nghề làm bánh tráng xã An Ngãi đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống theo Quyết định 1215/QĐ-UBND. Từ năm 2013 tới nay, nghề làm bánh tráng của xã An Ngãi đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm như bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, bánh tráng ớt… Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9-12 triệu đồng/tháng.

HỒNG PHÚC