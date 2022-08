15 dự án nhà ở đủ điều kiện để thực hiện giao dịch

Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 3201/SXD-TTr về việc thông tin về các dự án bất động sản đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 15 dự án nhà ở đủ điều kiện thực hiện giao dịch gồm: Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1), phường Long Hương, TP. Bà Rịa; Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền); mở rộng Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (phường Long Hương, TP. Bà Rịa); Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa); Khu dân cư Láng Hàng (khu A) thuộc dự án Khu du lịch Láng Hàng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc); Khu biệt thự Resort Rừng Dương (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền); Chung cư thương mại Biển Vàng Vũng Tàu (Số 172 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu); Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và căn hộ (số 33A đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu); Chung cư Vũng Tàu Gateway (Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu); Cao ốc Phoenix A + B (giai đoạn 2) - Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu; Phoenix C (giai đoạn 1) - Trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu; Chung cư 20 tầng Bình Giã Resident (phường 8, TP. Vũng Tàu); Chung cư 15 tầng Đồi 2 (phường 10, TP. Vũng Tàu); Chung cư Bàu Sen (phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu); Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân (La Vida Residences), phường 12, TP. Vũng Tàu.

Ngoài danh mục nêu trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục dự án nhà ở đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên địa bàn tỉnh.

ĐÔNG HIẾU