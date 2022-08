Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi

Hơn một tuần qua, lãi suất tiền gửi được các ngân hàng đồng loạt tăng. Theo các chuyên gia tài chính, nguyên nhân là do nhu cầu vốn tăng cao. Tính đến hết tháng 6/2022, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Vũng Tàu.

Lãi suất tăng mạnh

Khảo sát tại một số ngân hàng cho thấy, từ đầu tháng 8/2022 đến nay, lãi suất tiền gửi tiếp tục được điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng. Hiện nay, lãi suất tiết kiệm cao nhất trên 7% được áp dụng tại một số ngân hàng gồm: SCB (7,6%), Kienlongbank (7,3%); Techcombank (7,1%).

Cụ thể, Techcombank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn từ 7-11 tháng từ 4%/năm lên mức cao nhất 5,55% năm (tùy độ tuổi, số tiền gửi); khách gửi kỳ hạn từ 13-23 tháng lãi suất tăng lên 5,95%/năm thay vì mức 4,7%/năm ở biểu lãi suất trước. Hiện mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Techcombank là 6,4%/năm thay vì mức 5,4%/năm của biểu lãi suất trước. Đây là lần đầu tiên Techcombank điều chỉnh tăng lãi suất trong khoảng 5 tháng qua.

Trong khi đó, Ngân hàng Kiên Long tăng đến 0,6%/năm cho tiền gửi 1 tháng tại quầy, đưa lãi suất kỳ hạn này lên mức trần 4%/năm. Tại các kỳ hạn khác, ngân hàng này cũng điều chỉnh tăng từ 0,3%-0,6%/năm với khách hàng cá nhân và từ 0,3%-0,8%/năm với khách hàng DN. Hiện tại, các mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại KienlongBank là 7,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng đang có lãi suất tiết kiệm cao từ 7%/năm trở lên như: HDBank (7,15%%/năm); Đông Á (7,1%/năm). Ba ngân hàng Ngân hàng Quốc dân (NCB), OceanBank và MSB cùng có lãi suất là 7%/năm. Các ngân hàng khác như ABBank, ACB, Sacombank... cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất với mức tăng 0,5% ở một số kỳ hạn.

Mức lãi suất thấp nhất trong tháng 8 Là 5,6%/năm, được ghi nhận tại 4 ngân hàng nhà nước bao gồm: Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank.

Trước đó, trong tháng 7/2022, một số ngân hàng đã tăng mức lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn trên 6 tháng (từ 0,6-1%/năm) áp dụng cho cả phương thức gửi tiền tại quầy và tiền gửi online.

Ghi nhận tại các ngân hàng cho thấy, lãi suất huy động tăng mạnh trong thời gian qua đã thu hút được lượng tiền lớn trong dân cư chảy vào các tổ chức tín dụng. Báo cáo của NHNN Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến cuối tháng 7/2022, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế đạt 176.500 tỷ đồng, tăng 0,28% so với đầu năm, tăng 0,51% so với tháng trước. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 95.400 tỷ đồng, chiếm 54,05% tổng nguồn huy động.

Nhiều ưu đãi để hút khách

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, việc tăng lãi suất huy động của các ngân hàng một phần là để hút nguồn tiền gửi nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng cao cho phục hồi kinh tế. Tính đến hết tháng 6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 9,35%. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, lượng tiền gửi trong nửa đầu năm chỉ tăng hơn 4%.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 7/2022, đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 147.500 tỷ đồng, tăng 17,14% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 50,44% tổng dư nợ, cho vay trung dài hạn chiếm 49,56% tổng dư nợ; dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất 106.800 tỷ đồng, tăng 14,21% so với cuối năm 2021, chiếm 72,41% so với tổng dư nợ…

Để tiếp tục thu hút nguồn tiền gửi, một số ngân hàng đang triển khai các chương trình ưu đãi. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Vũng Tàu cho biết, hệ thống Agribank đang triển khai chương trình “Mùa hè Xanh - Tăng nhanh tích lũy”.

Theo đó, khi gửi tiền và đăng ký tham gia chương trình, khách hàng được nhận 1 phiếu dự thưởng do Agribank phát hành bao gồm các mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng. Phiếu dự thưởng dành cho khách hàng do Agribank in ra trên cơ sở các mã dự thưởng được xác định ngẫu nhiên và tự động từ hệ thống.

Tổng giá trị giải thưởng 12,1 tỷ đồng, tổng số lượng giải thưởng là 24.067 giải. Thời gian triển khai chương trình áp dụng đến hết ngày 11/11/2022 (hoặc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng trước ngày 11/11/2022).

Ngân hàng Bản Việt cũng có chương trình “Gửi tiết kiệm x5 ưu đãi”, được áp dụng đến hết tháng 8/2022.

Cụ thể, tất cả khách hàng cá nhân tham gia tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng số Digimi hoặc ngân hàng điện tử https://digibank.vietcapitalbank.com.vn/index, chỉ cần gửi từ 5 triệu đồng sẽ nhận đến 5 ưu đãi: cộng thêm lãi suất từ 0,1% đến 0,4%/năm tương ứng với một số kỳ hạn; nhận tài khoản số đẹp; nhân đôi điểm thưởng tích lũy cho các tài khoản tiết kiệm tham gia chương trình; được hoàn tiền 100.000 đồng khi lần đầu tiên gửi tiết kiệm qua Digimi; tham gia quay số và cơ hội nhận quà tặng hoặc voucher du lịch cho 2 người. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, khi gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tùy theo mức tiền gửi được nhận áo mưa hoặc mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Bài, ảnh: HÀ AN