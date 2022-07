Sau 20 năm, dư nợ tăng 200 lần

Ngày 28/7, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Trưởng Ban đại diện NHCSXH TP. Vũng Tàu trao Giấy khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo báo cáo, khi mới thành lập, chi nhánh nhận bàn giao 2 chương trình tín dụng với dư nợ gần 3 tỷ đồng (nợ quá hạn hơn 2,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 73,5% trên tổng dư nợ; nợ khoanh 232 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 7,93% trên tổng dư nợ).

Đến nay, chi nhánh đã triển khai cho vay thêm 8 chương trình tín dụng chính sách mới. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến hết tháng 6/2022 đạt 585,3 tỷ đồng, tăng hơn 582 tỷ đồng, gấp 200 lần so với dư nợ khi thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 29,3% với 10.215 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Dư nợ bình quân 57 triệu đồng/khách hàng, tăng 52 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 39 triệu đồng/hộ, tăng 35 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại chi nhánh cũng được củng cố, nâng cao. Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh tại chi nhánh chỉ còn 190 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng dư nợ tín dụng, không có nợ quá hạn.

Theo đánh giá của UBND TP. Vũng Tàu, 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, của tỉnh và của thành phố đã được NHCSXH giải ngân kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: PHAN HÀ