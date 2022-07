Sẵn sàng ứng phó sự cố điện trong mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu (PC Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Nhân viên ngành điện diễn tập khắc phục sự cố giả định cột điện bị nghiêng do ảnh hưởng của mưa bão.

Diễn tập ứng phó sự cố điện

Theo PC Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu tháng 7/2022, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm cấp điện, ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra. Trong đó, công ty chú trọng công tác diễn tập ứng phó với sự cố điện trước mùa mưa bão.

Theo đó, mới đây, ngành điện đã tổ chức diễn tập với tình huống giả định là có “cơn bão N” đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi tâm bão đi qua, mưa, gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy làm cho đất, đá sạt lở. Nhiều cây xanh ngã, đổ khiến hệ thống lưới, trạm điện thiệt hại nặng gây ra tình trạng mất điện. Ngay lập tức, cùng với lực lượng tại chỗ của ngành điện và công an, dân phòng địa phương, PC Bà Rịa-Vũng Tàu được đơn vị điện lực ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng hỗ trợ về nhân, vật lực khắc phục sự cố do cơn bão gây ra. Buổi diễn tập thực hiện ở 3 địa điểm tại TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền.

Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc PC Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang quản lý 336,17km đường dây 110Kv và 30 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.083MVA (lưới điện trung gian) và 2.752km đường dây trung thế, 3.317km đường dây hạ thế, 8.141 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.198,9MVA (lưới điện phân phối). Vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa thường kèm theo giông, lốc, gây ra nhiều sự cố lưới điện như: gãy đổ trụ điện, sụt lún trụ điện, đứt đường dây, cháy chập, cây gãy đổ vào đường dây điện... Vì vậy, trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn; tăng cường kiểm tra đường dây, gia cố những vị trí xung yếu cũng như hành lang an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h kịp thời xử lý các sự cố, tình trạng quá tải cục bộ, bảo đảm cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời, phối hợp với địa phương và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp an toàn điện khi có thiên tai, mưa bão, an toàn hành lang lưới điện đến khách hàng sử dụng điện. Công ty cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân, các cơ quan và doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Cùng với các phương án ứng phó của ngành điện, nhằm bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Sở Công thương cũng đã có văn bản chỉ đạo PC Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng chương trình, mục tiêu cụ thể, triển khai thực hiện công tác phối hợp với địa phương xử lý vi phạm; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và sử dụng điện an toàn trong dân.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU