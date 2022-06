VỤ BƯỞI CUỐI NĂM: Nông dân giảm diện tích để tập trung chất lượng

Thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng bưởi trên địa bàn xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ đã bước vào sản xuất vụ bưởi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2023. Thay vì chạy theo số lượng như các năm, nhiều nhà vườn chủ động giảm diện tích, thay vào đó, chú trọng chất lượng.

Ông Hồ Hoàng Kha (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Diện tích bưởi Tết giảm

Ông Nguyễn Minh Tuấn, ngụ xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ hiện đang có 1,2ha diện tích trồng bưởi da xanh. Vào cuối tháng 4 âm lịch, gia đình ông đã bắt tay vào công việc ngắt nước cho cây, sau 15 ngày tiến hành tưới nước trở lại để cây bưởi bung hoa kết trái, với thời gian nuôi trái khoảng 8 tháng bưởi sẽ cho thu hoạch.

Đến nay, vườn bưởi Tết của gia đình ông Tuấn đã đậu trái non chuẩn bị cho vụ bưởi Tết. Thay vì làm cả 1,2 ha như mọi năm, năm nay ông chỉ xử lý 0,5ha. Nói về lý do giảm diện tích, ông Tuấn cho biết, do giá phân bón, thuốc đều tăng cao. Cùng với đó, năm nay thời tiết khá thuận lợi, năng suất bưởi ở các vùng trồng bưởi tại các tỉnh phía Nam khá cao, ông lo ngại sản lượng bưởi Tết tăng cao sẽ khó tiêu thụ.

“Ngoài chất lượng, nhu cầu về mẫu mã của người tiêu dùng ngày càng cao, nhất là dịp quan trọng như Tết Nguyên đán. Gia đình tôi muốn tập trung để đầu tư chất lượng, chăm lo mẫu mã thay vì chạy theo số lượng như mọi năm. Do đó, tôi quyết định giảm diện tích để làm vụ bưởi Tết chất lượng và mẫu mã tốt hơn”, ông Tuấn cho hay.

Tết năm ngoái, gia đình ông Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ xử lý ra hoa 6ha bưởi, với sản lượng 200 tấn bưởi Tết cho ông thu nhập trên 4 tỷ đồng. Thế nhưng, năm nay gia đình ông Kha chỉ xử lý 3ha, giảm một nửa diện tích so với năm ngoái.

Theo ông Kha, ngoài lo lắng cho đầu ra sản phẩm và giá cả vật tư liên tục tăng. Năm nay, ông chú trọng chăm sóc để nâng cao chất lượng và tập trung chăm sóc để cho ra những trái bưởi đẹp, dễ bán trong dịp Tết Nguyên đán, với hướng đi này ông mong muốn vụ bưởi cuối năm sẽ được giá và dễ tiêu thụ. Theo ông Kha, hầu hết, các nhà vườn năm nay đều giảm khoảng 50% diện tích phục vụ thị trường Tết so với vụ Tết vừa qua để chú trọng đến chất lượng sản phẩm.

Lo lắng sâu bệnh tấn công

Theo những người trồng bưởi tại xã Sông Xoài, điều khiến họ lo lắng không kém là năm nay rệp vảy ốc xuất hiện và hiện vẫn đang tấn công trên cây bưởi mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trước đó, vào tháng 5/2022, nhiều nhà vườn trồng bưởi tại đây hầu hết đều bị rệp vảy ốc tấn công, ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Đây là loại sâu bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển cũng như chất lượng của cây và trái, khiến người trồng vô cùng lo lắng.

Đặc biệt, hiện nay thời tiết mưa lên nắng xuống khiến loại rệp này lại sinh sôi và gây hại với tốc độ chóng mặt, khiến các nhà vườn trồng bưởi hoang mang. Theo ông Hồ Hoàng Kha, Phó giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài, rệp vảy ốc tập trung chủ yếu ở các bộ phận lá, ngọn non, cành, trái…

Loài rệp này khi tấn công cây bưởi sẽ hút chất dinh dưỡng, làm cho lá không quang hợp được, cây sinh trưởng chậm, có thể làm cành cây khô héo rồi chết, trái không đạt chất lượng. Trong khi đó, bưởi Tết là vụ cần thiết đầu tư về chất lượng sản phẩm, nên việc chưa có hướng giải quyết dứt điểm loại rệp vảy ốc này khiến các nhà vườn không khỏi hoang mang, lo lắng.

Xã Sông Xoài là vùng trồng bưởi lớn nhất của tỉnh với khoảng gần 300 ha. Đến thời điểm này, các vườn bưởi đã bước vào sản xuất vụ bưởi Tết khoảng được 1 tháng. Hiện, trước tình hình giá phân bón vô cơ ngày càng tăng cao, chủ các vườn bưởi tại xã Sông Xoài đang dần hướng tới sản xuất hữu cơ để giảm chi phí về phân, thuốc, giảm chi phí đầu tư cho cây bưởi nhưng lại nâng cao được chất lượng cho trái bưởi để đầu ra dễ dàng hơn và hướng tới xuất khẩu đi các nước.

Trong đó, HTX trồng bưởi da xanh Sông Xoài hiện có khoảng 200ha diện tích trồng bưởi, một nửa trong số đã và đang dần chuyển qua sản xuất hữu cơ vi sinh hướng tới nâng cao chất lượng trái bưởi, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC