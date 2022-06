Tăng cường ứng phó mưa bão trong nuôi trồng thủy sản

Sở NN-PTNT vừa có văn bản số 1598 yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng ứng phó với mưa bão lũ trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, để hạn chế những tác động xấu của thời tiết tới nuôi trồng thủy sản, Sở NN-PTNT yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp phòng chống và khắc phục các thiết hại do mưa bão, lũ xây ra để ổn định sản xuất; chủ động thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm. Đồng thời, các địa phương chủ động nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, dây neo, các công trình phụ trợ tại cơ sở nuôi; bảo đảm an toàn khi mưa bão tới; sơ tán người lao động vào nơi an toàn, bảo đảm không có thiệt hại về người khi xảy ta thiên tai.

Được biết, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của BR-VT tính đến 6/2022 hơn 5920ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản từ đầu năm tới nay đạt gần 8.000 tấn, tặng 4,2% so với cùng kỳ.

KIM HỒNG