Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho nông dân

Sáng 13/6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức đối thoại với chủ đề “Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn” trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh và 130 tuyên truyền viên Hội Nông dân các cấp.

Báo cáo tại buổi đối thoại, đại diện phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Số vụ tại nạn giao thông và số người bị thương tuy có giảm nhưng số người chết lại tăng lên khá cao so với thời gian trước đó. Cụ thể, 5 tháng đầu năm, có 176 vụ tại nạn giao thông làm chết 111 người và bị thương 107 người. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9.569 trường hợp vi phạm. Qua camera giám sát phát hiện 4.365 trường hợp vi phạm các lỗi về an toàn giao thông.

Tại buổi đối thoại, đại diện phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc về tình hình giao thông, hạ tầng giao thông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; Một số quy định về luật giao thông đường bộ; cách nhận biết một số hành vi nguy hiểm cần phòng tránh khi tham gia giao thông đường bộ…

HỒNG PHÚC