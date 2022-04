PV GAS và Essar E&P tìm hiểu cơ hội hợp tác liên quan đến khí và LNG

Đoàn công tác của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí Essar (Essar Oil & Gas Exploration and Production Limited/Essar E&P) do ông Pankaj Kalra – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Đại diện Ban Tổng Giám đốc và các ban liên quan tiếp đoàn tại trụ sở PV GAS.

Chuyến thăm và làm việc của Essar Oil & Gas Exploration and Production Limited/Essar E&P nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí. Hai bên đã trao đổi, thảo luận và tìm hiểu về các hoạt động của nhau trong các dịch vụ liên quan đến khí và LNG, trong đó PV GAS nhấn mạnh về khả năng hợp tác với Essar E&P trong lĩnh vực vận chuyển và sử dụng LNG/CNG làm nhiên liệu cho phương tiện công cộng và tải trọng nặng tại Việt Nam. Ông Pankaj Kalra cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực hỗ trợ PV GAS trong bất kì hoạt động hợp tác nào giữa hai công ty.

Về phía PV GAS cũng khẳng định nỗ lực ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Essar E&P tại Việt Nam.

Essar E&P có trụ sở chính tại Essar House, số 11 Keshavrao Khadye Marg, Landmark Opposite Race Course, Mumbai, Ấn Độ. Là một trong những công ty thăm dò và khai thác (E&P) lớn nhất ở Ấn Độ. Essar E&P chủ yếu tập trung vào dầu khí phi truyền thống với trữ lượng tài nguyên là 15 nghìn tỷ feet khối khí nằm ở vị trí chiến lược trong các bể trầm tích chính trên khắp cả nước.

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực E&P khí than (Coal Bed Mathane), mỏ khí than Raniganj East của Essar E&P không chỉ là mỏ khai thác khí than lớn nhất của Ấn Độ mà còn có trữ lượng khí đá phiến (shale gas) dồi dào.

Tại Việt Nam, ESSAR E&P nắm giữ 45% quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí Lô 114 cùng Eni Vietnam B.V. với 55% quyền lợi tham gia. Mỏ Kèn Bầu thuộc Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, được coi là phát hiện lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam.

Tin, ảnh: PHAN HÀ