Doanh nghiệp dầu khí tăng trưởng vượt bậc

Từ đầu năm đến nay, giá dầu tăng mạnh cùng với sự linh hoạt trong điều hành, sản xuất-kinh doanh, nhiều DN dầu khí đạt mức tăng trưởng cao. Đến thời điểm này, có DN đã hoành thành lợi nhuận của cả năm, qua đó đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.

Kỹ sư dầu khí bảo trì đường ống tại Cụm mỏ Sư Tử Trắng.

Vượt xa các chỉ tiêu-kế hoạch được giao

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là một trong những đơn vị đến thời điểm này đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cho cả năm. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất cũng vượt xa kế hoạch đề ra.

Kết thúc quý I/2022, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVEP thực hiện 0,95 triệu tấn quy dầu, đạt 116% kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu và condensate 0,62 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch; sản lượng khí bán 324 triệu m3, đạt 148%.

Theo lãnh đạo PVEP, do giá dầu duy trì khả quan, tăng hơn 50% trong năm 2021, cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác nên trong quý I, lợi nhuận trước thuế của PVEP đã vượt 2% so với kế hoạch cả năm 2022, đạt con số 5.892 tỷ đồng, bằng 217% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận sau thuế 3.616 tỷ đồng. PVEP đã nộp ngân sách Nhà nước 4.173 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (tài nguyên, xuất khẩu, thu nhập DN) 3.032 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm; Nộp thuế tăng 1.170 tỷ đồng (tương đương tăng 63%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tại Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) quý I năm nay cũng đạt kết quả ấn tượng. KVT tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả tất cả các công trình khí được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) giao quản lý; không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận đều đạt và vượt mức kế hoạch. Trong đó, sản lượng LPG Dinh Cố đạt 68 ngàn tấn, bằng 111,4% so với cùng kỳ. Sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất đạt 30,4 ngàn tấn, bằng 215,1%. Tổng sản lượng hàng qua các kho do KVT quản lý đạt 385,3 ngàn tấn, tương ứng 156,7% kế hoạch quý.

Đặc biệt, ngày 19/1 vừa qua, KVT đạt được kỷ lục xuất hàng cho xe bồn với khối lượng 1.569 tấn tại Trạm nạp Thị Vải, phá vỡ kỷ lục cũ 1.512 tấn vào ngày 1/6/2021. Quý 1/2022, tổng sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất đạt mốc 2 triệu tấn kể từ thời điểm đưa vào vận hành Nhà máy GPP Dinh Cố (năm 1998).

Một số đơn vị khác như: Công ty điều hành dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)… cũng đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sản phẩm bọc ống dầu khí của PVCoating.

Đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước

Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), quý I/2022, giá dầu tăng, hỗ trợ thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực thăm dò, khai thác của Tập đoàn.

Petrovietnam đã nỗ lực thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật, gia tăng sản lượng trong điều kiện cho phép. Khai thác dầu thô quý I đạt 2,74 triệu tấn, vượt 25% kế hoạch quý I và bằng 31% kế hoạch năm 2022.

Cùng với đó, sản lượng xăng dầu, đạm và các sản phẩm khác vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng khí, điện luôn bảo đảm cung ứng tối đa cho nhu cầu thị trường. Trong quý I, Petrovietnam cung cấp 1,4 tỷ m3 khí cho sản xuất điện, vượt 16,6% so với kế hoạch được giao (1,2 tỷ m3).

Tại buổi giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 4 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2022 diễn ra cuối tuần qua, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, địa chính trị, thị trường, tập trung dự báo, xây dựng các kịch bản để có các giải pháp điều hành chính xác, kịp thời; tăng cường triển khai, nâng cao hiệu quả các chuỗi giá trị, kết nối các lĩnh vực hoạt động nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tập trung tổng hợp, đánh giá, quản trị rủi ro về tài sản, nguồn vốn, tài chính…Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị DN; tăng cường quản trị danh mục đầu tư, đặc biệt tập trung các dự án trọng điểm, các dự án lớn… Ông Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu toàn Tập đoàn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong những tháng còn lại của năm 2022.

Với nỗ lực cao trên các mặt hoặt động, trong quý I/2022, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 197,12 ngàn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 29,31 ngàn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Như vậy, phần đóng góp của Tập đoàn khoảng 7,7% tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I. So với các công ty dầu khí lớn ở Đông Nam Á, biên lợi nhuận của Petrovietnam đứng thứ 2, chỉ sau Petronas; mức độ xếp hạng về quản trị, tín nhiệm đứng thứ 3. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của toàn Tập đoàn sau một thời gian dài kiên trì các giải pháp hướng đến phát triển bền vững.

Báo cáo từ Cục Thuế tỉnh BR-VT cũng cho biết, trong quý I năm nay, số thu từ dầu khí tăng mạnh, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước nhờ giá dầu tăng cao. Với số thu 9.184 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước từ dầu khí đã đạt 55,32% dự toán. Một số DN trong ngành dầu khí, phân bón và hóa chất... tiếp tục có số thu nộp lớn vào ngân sách Nhà nước.

Bài, ảnh: PHAN HÀ