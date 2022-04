BR-VT bố trí 670 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng

DỰ ÁN CẦU PHƯỚC AN Chuyển mục đích sử dụng 0,26ha rừng trồng Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cầu Phước An, TX. Phú Mỹ. Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh và Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã Quyết nghị: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 0,26 ha rừng trồng tại các lô 1a và 2a thuộc khoảnh a, tiểu khu 1, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ để thực hiện dự án cầu Phước An. Dự án cầu Phước An là công trình giao thông cấp đặc biệt do UBND tỉnh cấp quyết định đầu tư. Chủ đầu tư là BQL Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Tổng diện tích dự án là 13,19ha, trong đó phạm vi thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 4,67 ha. Cầu Phước An có ý nghĩa quan trọng nhằm kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với khu vực Cái Mép - Thị Vải, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ ĐBSCL và các khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhanh chóng hơn. Thuận lợi về giao thông kết nối sẽ giúp Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế hơn để thu hút nguồn hàng về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, qua đó phát huy thế mạnh từ kinh tế cảng biển.