"Chìa khóa" để chăn nuôi phát triển bền vững

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật và thủy sản năm 2022, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, muốn hướng đến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi thì phải từng bước tiến tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE). Trong thời gian tới, các địa phương trong cả nước phải tập trung xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, từng bước tiến tới xây dựng và nhân rộng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.