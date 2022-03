Sẵn sàng phương án bảo đảm cung cấp điện

Công ty Điện lực BR-VT (PC BR-VT) đã lên kế hoạch và các phương án để đảm bảo cung cấp điện an toàn, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân, DN có biện pháp sử dụng tiết kiệm.

Trạm 110kV Long Sơn được đưa vào vận hành giúp bảo đảm phụ tải cho khu lọc dầu Long Sơn, cấp điện cho xã đảo Long Sơn, cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao

BR-VT đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đến nay, hầu hết các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động bình thường trở lại. Vì vậy, dự báo sản lượng điện mùa khô và cả năm 2022 sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Theo PC BR-VT, năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh dự kiến đạt 7,75 tỷ kWh, tăng 10,48% so với năm 2021. Trong đó, các thành phần tăng cao nhất thuộc nhóm công nghiệp và xây dựng với sản lượng điện tiêu thụ dự kiến đạt 5,89 tỷ kWh, tăng 10,5% so với năm 2021. Nguyên nhân khiến sản lượng điện trong lĩnh vực này tăng cao là do một số KCN trên địa bàn tỉnh như: KCN Phú Mỹ 2; KCN Cái Mép; KCN Mỹ Xuân A2; KCN Đất Đỏ I, KCN Phú Mỹ 3, KCN Sonadezi Châu Đức và khu Hoá dầu Long Sơn… thu hút thêm các nhà đầu tư mới có mức tiêu thụ điện năng lớn với nhu cầu tăng thêm 135MW. Cụ thể, tại KCN Đất Đỏ có thêm 6 công ty đi vào hoạt động; KCN Mỹ Xuân A và A2 có thêm 4 công ty đi vào hoạt động; KCN Sonadezi Châu Đức có thêm 4 công ty đi vào hoạt động. Ngoài ra còn có 2 nhà máy sản xuất sử dụng điện từ lưới 110kV là nhà máy hoá dầu Long Sơn đã đóng điện và đang thử tải đã sử dụng sản lượng trung bình 2,232 triệu kWh/ngày; nhà máy Hyosung đã đưa vào vận hành với sản lượng 2,4 triệu kWh/ngày.

Không chỉ điện phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp tăng mà nhu cầu sử dụng điện cho nông, lâm, thủy sản và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng ở mức cao. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ cho các hoạt động tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản dự kiến ở mức 227,16 triệu kWh, tăng 11,5%; sản lượng điện kinh doanh dịch vụ du lịch dự kiến tiêu thụ khoảng 229,35 triệu kWh, tăng 8,6% so với năm 2021.

Đẩy mạnh các giải pháp để cung cấp điện ổn định

Trước nhu cầu điện tăng cao, PC BR-VT đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để cấp điện ổn định cho toàn tỉnh trong các tháng mùa khô và cả năm 2022. Theo đó, công ty không tiết giảm phụ tải, thường xuyên cập nhật, phân tích, đánh giá số liệu phụ tải theo từng khu vực để dự báo và có kế hoạch cấp điện phù hợp. PC BR-VT cũng ưu tiên các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản như nước sạch, bệnh viện...

Cùng với đó, PC BR-VT cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn. Năm 2022, Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao hơn 420 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa lớn như các công trình điện 110kV, công trình lưới 22kV, công trình kiến trúc và đầu tư xây dựng các đường dây trung/hạ thế, trạm biến áp phân phối trên địa bàn tỉnh... PC BR-VT đang triển khai thi công các tuyến đường dây 22kV và trạm biến áp 110kV KCN Đất Đỏ; triển khai thi công các tuyến đường dây 22kV và trạm biến áp 110kV KCN Phú Mỹ 2 để kịp thời cấp điện trong năm 2022; riêng KCN Sonadezi Châu Đức hiện đã đầu tư lưới điện 22KV và trạm 110kV cấp điện cho KCN.

Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong 2 năm 2021 và 2022 ngành điện đã đầu tư 8 công trình lưới điện trung hạ thế để cấp điện cho khu vực và lưới điện nông thôn, với tổng giá trị gần 110 tỷ đồng nhằm bảo đảm nguồn điện cho nhu cầu sản xuất, tưới tiêu cũng như sinh hoạt của người dân. Riêng lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhu cầu sử dụng điện tăng cao chủ yếu ở khu vực dọc biển Hồ Tràm-Bình Châu nên ngành điện cũng đã đầu tư lưới điện trung thế khu vực này và hiện đã cấp điện ổn định cho kinh doanh dịch vụ du lịch.

“Công ty cũng khuyến cáo người dân, DN thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu nguy cơ quá tải, chung tay cùng ngành điện nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng”, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc PC BR-VT nói.

