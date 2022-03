Phát động dán thẻ định danh xe ô tô để thu phí không dừng

Sáng 25/3, UBND TP.Bà Rịa phối hợp với Viettel BR-VT tổ chức lễ phát động thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa nhấn mạnh, để đẩy nhanh triển khai hình thức điện tử không dừng (ETC) hiệu quả, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn chỉ đạo dán thẻ định danh xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để nhằm sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Vận động CB, CC, VC, NLĐ của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, DN, gia đình và người thân cùng tham gia sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Xem đây là nhiệm vụ chuyển đổi số, hướng đến hình thành nền tảng công dân số thực hiện các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Phối hợp cùng Viettel chi nhánh Bà Rịa thực hiện đồng bộ, quyết liệt để đẩy mạnh công tác dán thẻ ETC cho các chủ phương tiện xe ô tô trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Ngay sau lễ phát động, nhân viên Viettel Chi nhánh Bà Rịa đã dán thẻ định danh cho 100 xe ô tô trên địa bàn TP.Bà Rịa.

NHÃ UYÊN