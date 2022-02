Kinh tế từng bước phục hồi

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 1/2022 hơn 10.800 tỷ đồng, đạt 14,7% so với dự toán và bằng 124,7% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ dầu khí khoảng 2.443 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 2.734,8 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa 5.306 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 1/2022 ước khoảng hơn 2.135 tỷ đồng, đạt 8,8% và bằng 168,9% so với cùng kỳ; tổng giá trí giải ngân vốn tỉnh quản lý là gần 583 tỷ đồng, đạt 7,93% kế hoạch năm.