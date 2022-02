Kinh tế từng bước phục hồi, nhiều ngành lĩnh vực tăng trưởng khá

Chiều 15/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2022. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Công Vinh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo do ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT trình bày, tháng 1/2021, tình hình kinh tế của tỉnh sự phục hồi, nhiều ngành và lĩnh vực tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 795 tỷ đồng, tăng 3,83% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước khoảng 5.319 tỷ đồng, tăng 19,41% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt hơn 562 triệu USD.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt gần 177 ngàn lượt. Các hoạt động du lịch trong các tháng 11, 12/2021 và 1/2022 đã có sự phục hồi khá mạnh so với thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch trước đó.

Du khách tham quan tại Nhà Bảo tàng tỉnh. Ảnh: HUYỀN TRANG

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 1/2022 hơn 10.800 tỷ đồng, đạt 14,7% so với dự toán và bằng 124,7% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ dầu khí khoảng 2.443 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 2.734,8 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa 5.306 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 1/2022 ước khoảng hơn 2.135 tỷ đồng, đạt 8,8% và bằng 168,9% so với cùng kỳ; tổng giá trí giải ngân vốn tỉnh quản lý là gần 583 tỷ đồng, đạt 7,93% kế hoạch năm.

Trong tháng 1/2022, có 1 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,7 triệu USD; 22 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 10,52 triệu USD. Lũy kế đến cuối tháng 1/2021, trên địa bàn tỉnh có 432 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 29,85 tỷ USD.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông được triển khai đầy đủ, kịp thời; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... được quan tâm thực hiện tốt.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành địa phương đã thảo luận, bàn sâu các giải pháp để tiếp tục duy trì đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh và tiếp tục kiểm soát linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19.

PHÚ XUÂN