Độc đáo những sản phẩm ngày vía Thần tài

Theo quan niệm dân gian, vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng) người dân sẽ đi mua vàng để cầu may mắn tài lộc trong năm mới. Đây được xem là cơ hội kinh doanh lớn của các DN vàng. Năm nay, thị trường vàng sẽ nhộn nhịp hơn không chỉ bởi yếu tố thị trường mà còn là sự xuất hiện của những mẫu vàng đẹp mắt.

Người dân tìm hiểu và mua vàng tại cửa hàng PNJ Next Vũng Tàu.

Nhiều mẫu mã độc đáo

Trong phong tục của người dân Việt Nam, ngày vía Thần tài nếu mua vàng sẽ được Thần tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, tài lộc. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều DN kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý đã thiết kế và tung ra hàng loạt sản phẩm vàng Thần Tài mới lạ, tinh xảo như: vàng ép vỉ, nhẫn trơn, trang sức…; sản phẩm vàng gắn với linh vật của năm Nhầm Dần. Các sản phẩm vàng có nhiều trọng lượng như vàng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Cửa hàng trưởng PNJ New Center Bà Rịa (269A, Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) cho biết, dịp vía Thần tài 2022, PNJ đưa ra nhiều sản phẩm vàng đa dạng, độc đáo. Đó là các dòng sản phẩm như thiệp 2 miếng vàng và hộp 3 miếng vàng có hình phúc - lộc - tài - an - thọ - phát và linh vật Nhâm Dần; miếng vàng 0,5 chỉ, 1 chỉ với những họa tiết kim tiền, cẩm chướng, hoa mai, chim én; vòng charm vàng 24k nguyên khối; tranh mạ vàng đính đá… Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên PNJ đưa ra thị trường dòng sản phẩm tượng Kim Dần Đại Cát (lớn) bằng hợp kim cao cấp mạ vàng 24k, cẩn đá ruby và Kim Dần Thịnh Vượng (nhỏ) bằng vàng 24k, cẩn đá ruby, trọng lượng 5 chỉ; tranh Kim Dần Sum Vầy với chất liệu hợp kim cao cấp mạ vàng và cẩn đá ECZ; Kim Dần Đại Phúc với chất liệu hợp kim cao cấp mạ vàng 24k theo phong cách chipi; quà tặng 6 miếng vàng cao cấp phiên bản giới hạn - Xuân an khang được lấy cảm hứng từ chim én mang ý nghĩa “Yến quy Xuân đáo vạn lộc lai”.

“Trong ngày vía Thần Tài, cửa hàng huy động 100% nhân lực và sẽ mở cửa vào lúc 6 giờ sáng , đóng cửa sau 11 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Ngoài ra, cửa hàng còn nhận đặt hàng online. Từ ngày 1/2 đến 10/2, PNJ triển khai chương trình ưu đãi với cơ hội nhận lộc đầu năm, có tổng giá trị 22 tỷ đồng. Đối với những khách hàng không cần mua hàng tại PNJ cũng được tham gia chương trình. Khách hàng mua vàng miếng, nhẫn khoen sẽ được tặng e-code phiếu Thần Tài 790 ngàn đồng cùng nhiều chương trình ưu đãi khác. Bên cạnh đó, với mỗi lượt chia sẻ số điện thoại hoặc Facebook khi tham gia chơi game nhận lộc, PNJ sẽ trích 5.000 đồng vào quỹ hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội”, bà Nhàn thông tin thêm.

Trong khi đó, theo đại diện cửa hàng DOJI (TP. Vũng Tàu), năm nay, DOJI có chương trình “Ngày hội vàng 2022” diễn ra từ mùng 8 đến 10 tháng Giêng. Theo đó, DOJI sẽ tung ra 380 ngàn sản phẩm, tăng gần 15% so với dịp Thần Tài năm 2021 như: vàng ép vỉ với các sản phẩm như: Kim dần chiêu tài, Kim dần phát lộc, Âu vàng Phúc Long, Thần tài thịnh vượng, Thần tài đại phất…, với trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ. Ngoài ra, DOJI còn đưa ra sản phẩm đồng vàng 999.9 là Thần tài thịnh vượng, Thần tài đại phất với hình ảnh ông Thần tài được chạm trổ cầu kỳ, Kim ngân tài được khắc chữ thư pháp. Nhẫn tròn trơn Lộc Phát Tài mang thông điệp, niềm tin cho Tài lộc tăng tiến - Phúc khí đủ đầy - An khang thịnh vượng.

Giá vàng và sức mua dự báo tăng cao

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, thị trường vàng trong nước bước vào tuần giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Dần với kỳ vọng biến động lớn khi trùng với ngày vía Thần tài. Năm nay, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2022, giá vàng miếng trong nước đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh, đóng cửa ở mức 61,8-62,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC giao dịch từ trước đến nay. Trước 2 ngày Vía Thần tài, giá vàng đã tăng dựng đứng lên hơn 63 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch ngày 8/2, giá vàng tiếp tục có những diễn biến trái chiều khi giá điều chỉnh tăng, giảm khác nhau. Cụ thể, lúc 11h15 ngày 8/2, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giảm 200 ngàn đồng/lượng chiều mua vào, giảm 250 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với ngày 7/2. Hiện giá vàng SJC được niêm yết ở mức 62,35-63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, Tập đoàn DOJI, vàng SJC giảm 200 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng SJC được niêm yết ở mức 62-63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn giá vàng tại hệ thống PNJ cũng biến động trái chiều, bởi ở chiều mua vào giá vàng tăng 150 ngàn đồng/lượng, ở chiều bán ra lại giảm 200 ngàn đồng/lượng. Hiện giá vàng của PNJ được niêm yết ở mức 62,35-63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ghi nhận tại một số điểm kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, hiện nay sức mua vàng ngày Vía Thần Tài đã tăng, bởi nhiều người dân tranh thủ đến mua sớm hoặc đặt hàng qua hệ thống online trước và đến đúng ngày sẽ ra lấy. Theo các chủ kinh doanh vàng, mặc dù sức mua vàng trong dịp vía Thần tài năm nay dự báo sẽ tăng nhưng so với mọi năm sẽ không bằng.

Còn theo các chuyên gia kinh tế, nếu quan niệm mua vàng trong ngày vía Thần Tti để lấy may thì người dân nên mua với số lượng vừa phải, không nên tích trữ. Còn mục đích mua vàng để tích trữ thì không nên mua đúng vào ngày Vía Thần Tài. Bởi, thực tế giá vàng sau ngày này sẽ lao dốc, khiến người mua đối diện nguy cơ lỗ nặng. Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo, khách hàng nên chọn những địa chỉ uy tín khi mua vàng tránh trường hợp vàng không đủ tuổi cũng như dễ dàng hơn trong việc bảo hành và thu đổi lại sau này. Nếu mua vàng miếng, cần kiểm tra số seri, kiểm tra tuổi, hóa đơn chứng từ của sản phẩm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU