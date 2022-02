Doanh nghiệp giữ nhịp sản xuất

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, sáng 7/2 (mùng 7 Tết), hầu hết DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc. Sau thủ tục họp mặt, chúc Tết nhanh gọn, các DN đã khẩn trương bắt tay vào công việc.

Gần 100% người lao động Công ty TNHH MTV Thép miền Nam đã đi làm trở lại từ ngày mùng 7 Tết. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH MTV Thép miền Nam bốc dở thép thành phẩm lên xe.

NHÀ MÁY NHỘN NHỊP

Sáng 7/2, không khí làm việc tại Công ty CP Xây lắp dầu khí miền Nam (Alpha ECC) tại KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu đã nhộn nhịp trở lại như ngày thường. Các nhà máy, xưởng sản xuất vang tiếng gò, hàn, tiếng máy móc, động cơ… để sản xuất chân đế giàn khoan, thiết bị nâng cho ngành dầu khí.

Theo lãnh đạo Alpha ECC, hơn 1.000 người lao động của Công ty đã trở lại làm việc đúng giờ, đúng ca kíp từ mùng 5 Tết. Các phân xưởng, nhà máy, người lao động đã ổn định sản xuất. Tại xưởng sản xuất 2, công nhân, kỹ sư đang khẩn trương sản xuất các công đoạn chế tạo thiết bị nâng cho một đối tác tại Na Uy, chế tạo thiết bị giàn khoan dầu khí cho một đối tác của Anh và một số thiết bị cơ khí cho các đối tác Singapore, Malaysia, Phần Lan, Hà Lan và Mỹ.

Anh Đinh Đức Cảnh (quê ở Nghệ An), công nhân bãi 2, Xưởng kết cấu thép chia sẻ, hàng năm anh đều về quê ăn Tết cùng gia đình nhưng năm nay do dịch bệnh nên anh ở lại Vũng Tàu. Từ mùng 5 Tết, anh và những công nhân ở đây đã trở lại làm việc. Mùng 7 Tết thì công việc đã trở lại bình thường. Trong bãi không thiếu công nhân nào. "Sau một năm dịch bệnh nghiệt ngã, anh em trong công ty ngày đầu năm trở lại đi làm vẫn còn mạnh khỏe, bình an là điều may mắn nhất”, anh Cảnh nói.

Ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Alpha ECC cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng năm qua Công ty vẫn duy trì nhiều đơn hàng cho các đối tác nước ngoài nên sau Tết, người lao động có việc làm ngay để nối tiếp các đơn hàng trước đó. Năm 2021, Công ty đạt doanh thu 850 tỷ đồng, trong đó có những bước đột phá như hoàn thành bàn giao dự án thiết bị thu hồi nhiệt Na Uy với kết cấu và thiết bị hơn 2.000 tấn, tổng giá trị hợp đồng khoảng 12 triệu USD.

Tại các KCN, CCN trong tỉnh, nhiều công ty, nhà máy cũng đã đồng loạt hoạt động trở lại từ mùng 7 Tết. Công ty TNHH Thép miền Nam - VNSTEEL (KCN Phú Mỹ 1) có 570 người lao động. Ông Trần Ngọc Hanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Dần, 560 người lao động đã có mặt và tham gia công việc ở các vị trí. 10 người còn lại chủ yếu do nhà xa chưa trở lại kịp thời.

Công ty VNSTEEL sản xuất và kinh doanh thép xây dựng với công suất 500 ngàn tấn phôi/năm và 400 ngàn tấn thép cán/năm. Năm 2021, Công ty đạt doanh thu 12.800 tỷ đồng. “Kết quả này đã góp phần khích lệ tinh thần của người lao động tiếp tục hăng say làm việc, sản xuất để có nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022”, ông Hanh nói.

Các DN đã nhanh chóng cho người lao động vào guồng công việc ngay từ ngày đầu năm. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ sử dụng máy ép góc để sản xuất cửa nhôm.

TỰ TIN TRONG NĂM MỚI

Năm 2022, Công ty Alpha ECC tiếp tục ký kết được nhiều hợp đồng với các tập đoàn lớn đến từ Hà Lan, Mỹ, Na Uy về cung cấp thiết bị năng lượng, thiết bị nâng, thiết bị hàng hải, thiết bị cho ngành dầu khí… “Chúng tôi hy vọng năm 2022 dịch bệnh sẽ được kiểm soát trên toàn cầu. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu sẽ có nhiều thuận lợi, DN sẽ sản xuất kinh doanh phát triển hơn”, ông Đảo nói.

Đại diện VNSTEEL cũng hy vọng, năm 2022 dịch bệnh sẽ được kiểm soát, nhiều ngành nghề trong đó có ngành thép sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Công ty đặt mục tiêu năm 2022, công suất luyện thép sẽ đạt 535 ngàn tấn/năm; công suất cán đạt 480 ngàn tấn/năm. Ông Hanh chia sẻ: "Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã khảo sát và chỉ đạo đẩy nhanh các công trình cao tốc, sân bay Long Thành. Chúng tôi tin tưởng rằng, ngành xây dựng nói chung, lĩnh vực sản xuất thép nói riêng sẽ khởi sắc trong năm 2022".

Các DN du lịch trên địa bàn tỉnh sau một thời gian “ngủ đông” để phòng dịch thì trong dịp Tết cũng đã nhộn nhịp đón khách. Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Hồ Mây Park (TP. Vũng Tàu) cho rằng, do tập trung khai thác thị trường nội địa nên DN phải thay đổi, sáng tạo hơn nữa trong nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch và chính sách giá để phù hợp thị hiếu và đứng vững trước tác động của dịch bệnh. “Với cách làm này, chúng tôi tin tưởng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và kỳ vọng hoạt động du lịch sẽ khởi sắc trở lại trong thời gian ngắn”, ông Đậu Thế Anh bày tỏ.

Qua khảo sát cho thấy, DN nào cũng bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2022 các ngành kinh tế sẽ sớm phục hồi sau đại dịch và sẽ có những bước tăng trưởng mới đột phá.

Bài, ảnh: QUANG VŨ