Nhộn nhịp gửi tiền tiết kiệm

Theo quan niệm của người dân, gửi tiền hay mua vàng đầu năm sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn. Vì vậy, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người đã đến ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm.

Bà Trần Thị Nhung nhận sổ tiết kiệm từ nhân viên Ngân hàng Vietcombank.

Gửi tiền lấy may

Tại nhiều ngân hàng thương mại ngày 7/2 (mùng 7 Tết), rất đông khách hàng đến giao dịch, chủ yếu là khách đến gửi tiền, mua ngoại tệ, chuyển khoản…

Bà Bùi Thị Thu Hà, Giám đốc Vietinbank Vũng Tàu cho biết, sáng mùng 7 Tết, hơn 900 lượt khách hàng giao dịch tại hội sở và các phòng giao dịch. Trong đó, giao dịch gửi tiền tiết kiệm chiếm 15% với số tiền gửi tiết kiệm mới là 15 tỷ đồng. Cũng như các ngân hàng khác, trong ngày đầu hoạt động trở lại sau Tết, Viettinbank áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng ô cầm tay hoặc bao lì xì 100 ngàn đồng cho mỗi khách hàng khi đến giao dịch.

10 giờ sáng 7/2, bà Trần Thị Nhung (176/17, Trương Công Định) có mặt tại Ngân hàng Vietcombank (27, Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu) để gửi tiền tiết kiệm. Theo bà Nhung, số tiền 100 triệu đồng bà có được là do năm vừa qua bà chi tiêu tiết kiệm, cộng thêm tiền lì xì của con cháu trong dịp Tết nên bà gom lại làm sổ tiết kiệm để “lận lưng” tuổi già.

“Với tôi, số tiền gửi và cả tiền lãi này không nhiều nhưng cũng có chút để phòng thân. Tôi già rồi, không kinh doanh, đầu tư được gì thì gửi tiết kiệm tại ngân hàng cho an toàn. Khi cần dùng, tôi rút bớt một phần cũng đơn giản”, bà Nhung nói.

Bà Vũ Thị Hương, Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng thể nhân Vietcombank cho biết, trong ngày đầu làm việc sau Tết, khách hàng thực hiện các giao dịch như đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, mở tài khoản thanh toán, đăng ký mới dịch vụ trích nợ tự động, đóng bảo hiểm FWD, phát hành thẻ quốc tế… và gửi tiền tiết kiệm đều được nhận lì xì 100 ngàn đồng/người. Chỉ trong sáng mùng 7 đã có hơn 2.000 lượt giao dịch, trong đó phần lớn là giao dịch gửi tiết kiệm.

“Năm nay người dân gửi tiền tiết kiệm tăng hơn so với những năm trước. Có thể là do tình hình dịch bệnh vừa qua đã ảnh hưởng đến các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản… Do đó, gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn”, bà Hương nói.

Ghi nhận tại BIDV Chi nhánh BR-VT (24, Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu), đầu giờ chiều mùng 7 khá đông khách hàng đến giao dịch, trong đó có nhiều giao dịch gửi tiền tiết kiệm. Thống kê của ngân hàng này cho thấy, chỉ tính riêng tại trụ sở chính, trong buổi sáng mùng 7 đã có 309 khách hàng giao dịch gửi tiền, mở tài khoản, chuyển tiền… Trong đó có 34 giao dịch gửi tiết kiệm với tổng số tiền gửi 10 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Châu (11/5, Đinh Tiên Hoàng, phường 2, TP. Vũng Tàu) vừa thực hiện xong thủ tục gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng BIDV cho biết, bà chọn kênh gửi tiết kiệm tại ngân hàng cho an toàn. “Ngày mùng 7 Tết, ngân hàng mở cửa trở lại, tôi mang tiền gửi tiết kiệm lấy lộc đầu năm. Tôi không đi làm gì nữa, hàng tháng có chút tiền lãi từ ngân hàng cũng có chút mua quà, bánh cho con cháu”, bà Châu nói.

Rất đông khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng BIDV, trong đó có nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm.

Nhiều gói lãi suất

Theo các ngân hàng, đầu năm mới, xu hướng khách hàng gửi tiết kiệm thường tăng mạnh với hy vọng đón lộc, đón may mắn. Vì vậy, nhiều ngân hàng tranh thủ dịp này để vừa tri ân khách hàng vừa thu hút thêm nguồn tiền nhàn rỗi sau kỳ nghỉ Tết. Nhiều ngân hàng cũng tích cực huy động tiền gửi để chuẩn bị nguồn tiền cho vay trong thời gian tới. “Đầu năm, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản… chưa khởi sắc nên ngân hàng thương mại đang tích cực thu hút nguồn tiền nhàn rỗi để bổ sung nguồn vốn đầu vào”, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho hay.

Theo các ngân hàng, khách hàng đến gửi tiền chủ yếu là người lớn tuổi, kỳ hạn tiền gửi được lựa chọn nhiều là trên 6 tháng bởi các ngân hàng đang áp dụng “đường cong lãi suất”, gửi càng dài lãi suất càng cao. Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng cũng khá cạnh tranh.

Cụ thể, Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiền gửi 3%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 1 năm. BIDV cũng áp dụng mức lãi suất tương tự 3,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 1 năm.

Trong khi đó, VPBank áp dụng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn Prime Savings trên 300 triệu đồng, cao nhất 10,6%/năm cho tháng đầu tiên đối với kỳ hạn gửi 15 tháng, lãi suất các tháng sau 5,3%/năm; kỳ hạn 7 tháng có lãi tháng đầu lên 10%/năm, tháng sau 5%/năm... Sacombank tăng lãi suất huy động tiết kiệm thêm 0,1-0,2%/năm, kỳ hạn 1 tháng lên 3,3%/năm; 3 tháng là 3,59%/năm; 6 tháng là 4,56%/năm; 12 tháng là 5,65%/năm... Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất cao hơn từ 0,4-0,5%/năm tùy kỳ hạn.

Ngoài ra, để thu hút khách hàng, các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều gói lãi suất tiền gửi cạnh tranh như: tiết kiệm tích lũy “mẹ yêu con”; tiết kiệm định kỳ sinh lời; tiết kiệm trung niên an lộc; tiết kiệm phát lộc; tiết kiệm gửi vạn điều may - trao tay chữ vàng…

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng nhiều người đi gửi tiết kiệm đầu năm còn chứng tỏ họ thiếu kênh đầu tư. Trước Tết Nguyên đán, ngân hàng thường lo tính thanh khoản nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt để chi tiêu, trả lương, thưởng cho người lao động, thanh toán cuối năm của người dân và DN tăng cao. Sau Tết, tình trạng gửi tiền tiết kiệm tăng cho thấy, dòng tiền nhàn rỗi trong dân vẫn rất nhiều.

Bài, ảnh: LINH ĐAN