Cơ hội cho doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị mới

CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) VIỆT NAM ĐÃ THAM GIA STT Tên viết tắt Tên đầy đủ Năm có hiệu lực 1 AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 1993 2 ACFTA Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 2003 3 AKFTA Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc 2007 4 AJCEP Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 2008 5 VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 2009 6 AIFTA Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ 2010 7 AANZFTA Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN -Australia-New Zealand 2010 8 VCFTA Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chi Lê 2014 9 VKFTA Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc 2015 10 VN-EAEU FTA Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu 2016 11 CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 2018 12 AHKFTA Hiệp định Thương mại tự do ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) 2019 13 EVFTA Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu 2020 14 UKVFTA Việt Nam, Vương quốc Anh 2021 15 RCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 2021 Đang đàm phán 16 VN-EFTA FTA Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA 17 VIFTA Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Isarel

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI