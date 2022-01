Phương tiện cá nhân đông, bến xe vắng vẻ dịp Tết Dương lịch

Do dịp Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3/1), lượng xe ô tô ngoại tỉnh đổ về TP. Vũng Tàu đông.Tuy nhiên, lượng khách đi xe tại bến lại sụt giảm so với các năm trước.

Xe ngoại tỉnh hướng về Vũng Tàu trưa 2/1.

Trong 2 ngày 1 và 2/1, lượng xe ô tô ngoại tỉnh đổ về TP. Vũng Tàu đông. Xe cộ lưu thông trên một số tuyến đường như Hạ Long, Hoàng Hoa Thám buộc phải di chuyển chậm. Sáng và trưa ngày 2/1, xe ngoại tỉnh vẫn tiếp tục qua Trạm thu phí T3 (đoạn gần ngã ba Long Sơn, QL51) hướng về TP. Vũng Tàu, tuy nhiên giảm so với ngày 1/1.

Ông Vũ Mạnh Đản, Trạm phó Trạm thu phí T3 cho biết, trong ngày 1/1, tổng số ô tô qua trạm đạt khoảng 25 ngàn lượt xe. Từ 0-13 giờ ngày 2/1, có hơn 11 ngàn phương tiện qua trạm. Dù phương tiện qua trạm tăng so với ngày thường nhưng cũng chỉ bằng 90% so với năm trước. Để bảo đảm cho phương tiện lưu thông qua trạm nhanh chóng, đơn vị đã mở các làn ngược chiều và bố trí thêm người soát vé. Do đó, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm trong 2 ngày qua.

Phương tiện ngoại tỉnh lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu trưa 2/1.

Phương tiện cá nhân về TP. Vũng Tàu đông, tuy nhiên lượng khách tại bến xe khá vắng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 1 và 2/1, Bến xe khách Vũng Tàu luôn trong tình trạng vắng vẻ. Hành khách đến bến ít hơn so với ngày thường. Các tuyến đường dài đi Hà Nội, miền Trung không một bóng hành khách. Các quầy vé tuyến gần như: TP. Hồ Chí Minh, miền Tây, Đà Lạt chỉ lác đác một vài người đến hỏi mua vé.

Phòng bán vé Bến xe khách Vũng Tàu không một bóng người.

Bãi đậu xe cũng trong tình trạng tương tự, thỉnh thoảng chỉ vài người đến nhận hàng ký gửi. Các dãy ghế chờ, quán cà phê bên trong bến xe trống không. Theo các DN vận tải, do còn ngại về tình hình dịch COVID-19 nên lượng khách đi lại vẫn chưa nhiều. Hầu hết các nhà xe xuất bến chỉ với 3-6 hành khách.

“Lượng khách đi xe chỉ bằng 20-30% so với các ngày lễ trước đây”, đại diện Bến xe Vũng Tàu chia sẻ.

Dù khách thưa vắng, song công tác phòng, chống dịch vẫn được Bến xe khách Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc. Tại cổng vào phòng bán vé luôn có nhân viên túc trực để nhắc nhở, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Trước khi lên xe, nhân viên bến xe và tài xế cũng đề nghị hành khách khai báo y tế và ngồi giãn cách đúng quy định nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

THÀNH HUY - MINH NHÂN