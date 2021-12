Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất năm 2021

Ngày 31/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ mừng công hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2021.

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng và khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.

Tính đến ngày 31/12, Tập đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đã về đích sớm và hoàn thành vượt mức cả năm. Tập đoàn đã về đích sớm 39 ngày chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu cả năm là 9,72 triệu tấn, cả năm đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn (vượt 13%) kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 42 ngày, cả năm 2021 đạt 9,10 triệu tấn, vượt 1,11 triệu tấn (vượt 14%) kế hoạch năm. Khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 28 ngày, năm 2021 đạt 1,87 triệu tấn, vượt 140 nghìn tấn (vượt 8,0%) kế hoạch năm.

Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14 ngày, năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm 2021, tăng 9,5% so với năm 2020.

Với các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14- 42 ngày, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2-3 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2020; Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, năm 2021 đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 45,0 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, năm 2021 đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định những kết quả trên đến từ mọi mặt hoạt động, các lĩnh vực, đơn vị trong toàn Tập đoàn, sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được của Tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của quốc gia, góp phần bù đắp thu ngân sách năm 2021 cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, chủ quyền quốc gia trên biển.

Dịp này, Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã khen thưởng, vinh danh và chúc mừng các tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh gồm: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo); Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cuu Long JOC); Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HVJOC); Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn: Ban Khai thác Dầu khí; Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí; Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí; Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu; Ban Kinh tế Đầu tư; Ban Tài chính Kế toán.

Tin, ảnh: PHAN HÀ