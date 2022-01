Giảm 18.095 tỷ đồng lãi suất cho khách hàng

Tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết: Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7 đến đầu tháng 12/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 18.095 tỷ đồng, đạt 87,78% so với cam kết.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Bà Rịa.

Trong đó, đứng đầu là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), đã giảm cho khách hàng 5.176 tỷ đồng (đạt 90,8% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,41 triệu tỷ đồng cho gần 3,75 triệu khách hàng. Kế đến là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.822 tỷ đồng (đạt 95,56% so với cam kết), với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,24 triệu tỷ đồng cho 236.864 khách hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.382 tỷ đồng (đạt 93,94% so với cam kết), tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,31 triệu tỷ đồng cho 437.981 khách hàng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 2.019 tỷ đồng (đạt 112,17% so với cam kết), tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,99 triệu tỷ đồng cho 834.397 khách hàng…

Tại BR-VT, tính đến ngày 22/12/2021, các ngân hàng đã cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 4.144 khách hàng, với tổng giá trị nợ 4.209 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 41.097 khách hàng, số tiền đã được miễn, giảm lãi là 168 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số 57.874 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHAN HÀ