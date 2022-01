Cung cấp điện ổn định trong dịp Tết

Dự báo nhu cầu sử dụng điện trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ tăng cao, Công ty Điện lực BR-VT đã lập phương án nhằm bảo đảm cấp điện ổn định và liên tục phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT theo dõi chỉ số điện và cảnh báo sản lượng tăng bất thường qua phần mềm điện tử.

Theo Công ty Điện lực BR-VT, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, do các nhà máy xí nghiệp nghỉ Tết nên nhu cầu sử dụng điện không tăng đột biến so với ngày thường. Nguồn điện chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trong dịp này, từ hơn 1 tháng qua, Điện lực BR-VT đã lập kế hoạch và tổ chức xử lý kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp 110/22kV; lập phương thức vận hành đảm bảo an toàn cung cấp điện, thông tin liên lạc thông suốt ở các điện lực địa phương và công ty trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực BR-VT cho biết, các đơn vị điện lực trực thuộc đã kiểm tra các trạm 110kV, bảo trì lưới điện, đường dây, hệ thống phân phối điện, trạm biến áp trung gian và cả hệ thống điện phát lên lưới từ nguồn điện năng lượng mặt trời. Ngành điện cũng bố trí lực lượng trực lãnh đạo, trực sửa chữa điện tại các địa phương, tại các vị trí quan trọng; chuẩn bị các thiết bị, vật tư dự phòng nhằm khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT kiểm tra, bảo dưỡng, hệ thống phân phối điện, trạm biến áp trung gian.

Điện lực BR-VT không cắt điện sửa chữa trong dịp Tết (từ 0 giờ ngày 31/1 đến 24 giờ 00 ngày 4/2), trừ trường hợp bất khả kháng. Bên cạnh đó, ngành cũng đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị để sẵn sàng sửa chữa lưới điện khi có sự cố xảy ra, nhằm hạn chế thời gian cắt điện ngắn nhất. Công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt phương án cấp điện, phương án chuyển nguồn đề phòng khi có sự cố xảy ra; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm an toàn cho các công trình điện…

Tại các khu vực quan trọng như: Trung tâm Hành chính tỉnh và các huyện, thành phố; trụ sở công an, Ban chỉ huy quân sự… ngành điện đều tăng cường lực lượng ứng trực. Đến nay, cơ bản mạng lưới đều bảo đảm yêu cầu và có phương án cấp điện riêng, bố trí nguồn phát dự phòng, lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý tại chỗ khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp nhằm cung cấp điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán 2022, ngành điện ưu tiên bảo đảm cung cấp điện cho tất cả cơ sở phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Năm nay, với việc cho phép sử dụng pháo hoa không nổ (pháo Z121), dự báo có thể xảy ra việc người dân bất cẩn khi sử dụng pháo hoa, làm mất an toàn điện và dẫn đến sự cố lưới điện. Do đó, ngành điện khuyến nghị người dân cẩn trọng, tuyệt đối không sử dụng pháo hoa, pháo kim tuyến tại các khu vực có đường dây điện.

"Công ty cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ, trong đó có phòng chống sự cố về điện, để người dân được đón Tết an toàn, an lành, vui tươi, hạnh phúc. Khách hàng sử dụng điện khi gặp sự cố về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện có thể gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng số: 19009000 hoặc 19001006 hoặc liên hệ trực tiếp với các điện lực địa phương để được hỗ trợ xử lý”, ông Hải thông tin thêm.

