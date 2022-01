Công bố Quyết định công nhận TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

*Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gấp 3 lần

Chiều 19/1, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2119/Q9D-TTg ngày 17/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với điểm cầu 10 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Dự lễ có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Giai đoạn 2010-2020, TX. Phú Mỹ có 5 xã xây dựng NTM mới gồm Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hòa và Tân Hải. Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM, 5 xã đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, hệ thống thủy lợi cấp 2, 3 và kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo an toàn về thoát nước trong mùa mưa. 99,92% hộ dân sử dụng điện thường xuyên. 19/19 trường học tại 5 xã có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống thông tin liên lạc phủ rộng với 98% hộ dân sử dụng điện thoại, cáp truyền hình. 98% trẻ em trong độ tuổi đi mẫu giáo được đến lớp. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 97,79%. Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ.

Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn tăng gấp 3 lần so với năm 2010, đạt từ 59 đến 63 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,1%. Tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún được thay thế bằng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Với những kết quả đạt được, TX.Phú Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận TX.Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực mà TX.Phú Mỹ đã đạt được, đồng thời cho biết đây là địa phương thứ 4 của tỉnh được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây không chỉ là niềm vui riêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Phú Mỹ, mà còn là niềm vui chung của toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào, song nhìn nhận thực tế thì quá trình xây dựng NTM của TX.Phú Mỹ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục triệt để trong giai đoạn tới. Để tiếp tục góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TX.Phú Mỹ cần phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng NTM, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM để có biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư vào nông thôn mới; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA