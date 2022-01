Các cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm

Sáng 18/1, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do bà Đào Thị Hà, Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại TP. Vũng Tàu. Cụ thể: Nhà hàng Quán Tre (Công ty TNHH Long Quân, 407-409-411 Thống Nhất); Marina Club (Công ty CP Nova F&B, số 3 Hạ Long); Nhà hàng Gành Hào 1 (DN tư nhân Xăng dầu Long Phước, số 3 Trần Phú).

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá cao cả 3 cở sở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói trên thực hiện tốt các quy định và điều kiện về ATTP. Trong đó, các cơ sở có khu vực sơ chế, chế biến cách biệt với nguồn nước ô nhiễm; xung quanh khu vực chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh; nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nhân viên mặc bảo hộ đầy đủ khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; có trang phục vụ chế biến riêng biệt giữa thực phẩm sống và chín; có sổ ghi chép chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định. Ngoài ra, các cơ sở này có bố trí dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt và cài đặt mã QR để nhân viên và khách hàng thực hiện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TUỆ LÂM