Chiều 21/12, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI tổ chức Hội nghị trực tuyến miền Nam góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính.

Hội nghị được kết nối tới 18 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện còn những hạn chế, bất cập. Vì vậy Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Tại hội nghị này các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, đi thẳng vào những vấn đề còn băn khoăn, còn có ý kiến khác nhau, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan… để xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Trong chương trình Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đặc biệt là những quan điểm, phân tích, đánh giá và các kiến nghị, đề xuất về các vấn đề: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao và cho thuê đất; phương thức thu tiền sử dụng đất; thực hiện giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các vấn đề về chế độ sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, vấn đề xác định giá đất…

Đại diện cho tỉnh BR-VT phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh đã nêu rõ quan điểm của tỉnh về một số vấn đề như: cần quy định quy hoạch sử dụng đất là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia để phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, linh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai; cần tiếp tục quy định về giao đất, cho thuê đất theo cả 2 hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất, để bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và hiệu quả sử dụng đất; đất của các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, trụ sở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã di dời ra khỏi trung tâm các đô thị lớn cần được đấu giá để giao đất, cho thuê đất phục vụ phát triển kinh tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cũng nhận định, thời gian qua, việc tổ chức thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án phi nông nghiệp (không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất) vẫn còn một số vướng mắc. Cụ thể, nhiều dự án bị chậm tiến độ do người sử dụng đất tăng giá cao gấp nhiều lần hoặc không đồng ý chuyển nhượng, góp vốn, do đó, tỉnh BR-VT kiến nghị đối với trường hợp này Nhà nước thu hồi đất với giá bằng với giá mà nhà đầu tư đã thỏa thuận với các gia đình, cá nhân liền kề (tiền bồi thường do nhà đầu tư chi trả).

Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao và ghi nhận ý kiến thảo luận của các đại biểu; đồng thời, yêu cầu Tổ Biên tập chắt lọc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị được các tỉnh, thành phố đưa ra để bổ sung, hoàn thiện một cách toàn diện và sâu sắc vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

